La fantastica signora Maisel 5: Midge accarezza il successo nel trailer ufficiale della stagione finale

Il dramedy creato da Amy Sherman-Palladino torna in streaming con l'ultima stagione su Prime Video il 14 aprile.

Midge scoprirà davvero cos'è la fama nell'ultima stagione de La fantastica signora Maisel? Così suggerisce il trailer ufficiale del prossimo capitolo che chiuderà la storia dell'esuberante comica che negli anni '60 lotta per l'emancipazione e il successo. La premiata comedy creata da Amy Sherman-Palladino tornerà su Prime Video con la quinta stagione in streaming venerdì 14 aprile quando verranno rilasciati i primi tre episodi. I restanti episodi usciranno settimanalmente fino al 26 maggio.





Guarda subito le prime 4 stagioni di La fantastica signora Maisel su Prime Video

La fantastica signora Maisel 5: Da dove riparte la stagione finale

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno a sé ed essere stata esclusa dal tour, Midge Maisel (Rachel Brosnahan) ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione. Alla fine della scorsa stagione, avevamo visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un'epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad andare avanti e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere. Così, nella quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano.

Il cast: Chi torna

Dalle notizie precedenti sappiamo che gli ex colleghi di Una mamma per amica del Team Palladino Kelly Bishop e Milo Ventimiglia riprenderanno i loro ruoli da guest star nella stagione 5. Inoltre, le altre guest star della stagione 4 Alfie Fuller (alias la nuova assistente di Susie, Dinah Rutledge), Jason Ralph (Mike Carr) e Reid Scott (il conduttore di talk show Gordon Ford) sono stati promossi a regolari nella prossima stagione. Nel cast regolare tornano Rachel Brosnahan, Tony Shalhoub, Alex Borstein, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron. Luke Kirby, il cui nome in un primo momento non appariva nella lista ufficiale del cast della quinta stagione, tornerà nel ruolo di Lenny Bruce come guest star ricorrente, come si vede dalle nuove foto rilasciate da Prime Video.