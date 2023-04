La fantastica signora Maisel 5: La stagione finale parte con un gigantesco colpo di scena

News Serie TV

Gli ultimi episodi della serie tv sono in streaming su Prime Video ogni venerdì.

Disponibili in streaming su Prime Video da venerdì scorso, i primi tre episodi della quinta e ultima stagione de La fantastica signora Maisel hanno tutto quello che i fan della serie di Amy Sherman-Palladino si aspettavano e molto altro che invece li ha totalmente spiazzanti. Se non li avete ancora visti e preferireste non rovinarvi la sorpresa, vi suggeriamo di rimandare la lettura di questo approfondimento a quando lo avrete fatto. In caso contrario, saprete ormai che l'ultimo capitolo delle avventure della comica in ascesa Midge (interpretata da Rachel Brosnahan) inizia con un colpo di scena: la narrazione prosegue su diversi piani temporali, con numerosi scorci delle vite future dei personaggi che continueranno per tutta la stagione.

La fantastica signora Maisel 5: La stagionale finale disseminata di flash-forward

Gran parte dei flash-forward e delle relative rivelazioni sulla vita futura di Midge e degli altri personaggi de La fantastica signora Maisel visti nei primi episodi hanno lasciato a bocca aperta. Abbiamo scoperto ad esempio che Esther, la primogenita di Midge e Joel (Michael Zegen), diventerà una brillante scienziata iscritta al MIT, e che il secondogenito Ethan si trasferirà in Israele per studiare e diventare rabbino. Le versioni adulte dei due personaggi hanno i volti di Alexandra Socha (Red Oaks) e Ben Rosenfield (Boardwalk Empire).

La fantastica signora Maisel 5: Trailer ITA: La fantastica signora Maisel 5: Trailer Ufficiale Italiano della serie Amazon Prime Video -HD

Inoltre, Midge e Susie (Alex Borstein) riusciranno entrambe a raggiungere il tanto agognato successo, sebbene finiranno con l'allontanarsi per qualche ragione. Dopo quello con Joel, la protagonista avrà altri tre (!!) matrimoni fallimentari (anche qui, non è chiaro ancora con chi), mentre, come una delle manager più potenti di Hollywood dopo il successo stratosferico di Midge, la sua ex agente ingaggerà celebrità del calibro di Liza Minelli e Barbra Streisand. E, a proposito di successo stratosferico, Midge diventerà una celebrità mondiale la cui sempre più stipata mensola dei premi includerà sia un Emmy sia un Grammy (quindi a metà strada per l'EGOT, il grande slam dello show-business ad oggi riuscito a pochissimi).

Com'è nata l'idea dei flash-forward e qual è stata la reazione del cast

A TVLine, Amy Sherman-Palladino ha spiegato che stava giocando con l'idea di un grande cambiamento alla linea temporale de La fantastica signora Maisel "da un po'", aggiungendo: "Abbiamo provato a farlo nella seconda stagione e non ha funzionato affatto. Non era ancora il momento. Era troppo presto. [Gli spettatori] non erano ancora così coinvolti. Sapevamo di volerne fare una versione [nell'ultima stagione], ma in realtà è diventata più grande quando abbiamo iniziato a mettere insieme la storia, perché ci ha davvero aiutato a mettere a fuoco alcune cose che pensavamo fossero davvero divertenti". La trovata si è rivelata complicata, ma alla fine gratificante, ha aggiunto il produttore esecutivo Daniel Palladino. "Abbiamo dovuto trovare i momenti giusti per farlo senza che sembrasse un'esagerazione", ha detto. "Ci siamo divertiti a scegliere rapidamente i punti di ancoraggio nella vita di tutti per vedere dove si trovavano e cosa stava succedendo loro".

Qual è stata invece la reazione del cast? "Non abbiamo mai saputo cosa sarebbe successo [nella stagione finale] e siamo rimasti davvero sorpresi", ha affermato Rachel Brosnahan. "È stato divertente dare uno sguardo al futuro e capire cosa è successo durante questi momenti cruciali della loro vita. È stato anche disorientante e intimidatorio". E tra le risate ha aggiunto di aver chiesto a Amy e Dan di realizzare uno schemino riassuntivo dei flash-forward per lei. Per Alex Borstein, invece, "è stato emozionante. E anche spaventoso. Eri tipo: 'Come sembrerà? Come sarà accolto?'".