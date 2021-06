La fantastica signora Maisel 4 incontra Una mamma per amica: Milo Ventimiglia sarà nella quarta stagione!

News Serie TV

L'attore, che nella serie sulle ragazze Gilmore interpretava Jess, si riunisce con Amy Sherman-Palladino, ideatrice di entrambi gli show.

Ecco una reunion che ci piace! Milo Ventimiglia, diventato famoso per il ruolo di Jess Mariano in Una mamma per amica e ora amatissimo nel ruolo di Jack Pearson in This is Us, si è unito al cast della quarta stagione de La fantastica signora Maisel, la serie di Prime Video creata da Amy Sherman-Palladino, la stessa ideatrice del drama sulle ragazze Gilmore.

Milo Ventimiglia ne La fantastica signora Maisel 4: Cosa sappiamo

La notizia del coinvolgimento di Ventimiglia ne La fantastica signora Maisel 4 l'ha data la sempre ben informata testata americana TVLine citando un rappresentate di Amazon come fonte il quale, però, non avrebbe fornito ulteriori dettagli sul personaggio interpretato dall'attore. A quanto pare, però, sarà un ruolo da guest star. Amy Sherman-Palladino aveva espresso il desiderio di avere Milo Ventimiglia nella sua nuova serie già nel 2018. In un'intervista a Variety aveva infatti dichiarato: "Ne abbiamo discusso. Ma deve essere un ruolo giusto. Non può essere solo un cameo. E dobbiamo anche trovare il momento giusto, un momento in cui può radersi e tagliarsi i capelli sfoggiando un look anni '50. Ce la faremo sicuramente". La promessa adesso è stata mantenuta e, considerato che al momento le riprese di This is Us sono in pausa (la serie tornerà con l'ultima stagione su NBC soltanto in midseason, nel 2022), Ventimiglia può volare a New York e concedersi un cambio look, come richiesto da Sherman-Palladino. Ricorderete che anche un altro attore di This is Us, Sterling K. Brown, era stato ospite di La fantastica signora Maisel nella terza stagione guadagnandosi addirittura una nomination all'Emmy.

La fantastica signora Maisel 4: Le altre anticipazioni

La produzione della quarta stagione de La fantastica signora Maisel, ritardata di quasi un anno a causa della pandemia, è iniziata lo scorso gennaio. Il produttore esecutivo Daniel Palladino, parlando con TVLine, aveva sottolineato le difficoltà produttive a causa delle restrizioni imposte dai protocolli anti-Covid e la creatrice era arrivata a esprimere dubbi sulla possibilità di portare avanti la serie con una stagione molto ridimensionata rispetto al solito. In realtà sono molte le novità che ci attendono, soprattutto nel cast: oltre agli attori già noti, nella quarta stagione la serie ospiterà anche il marito della protagonista Rachel Brosnhan Jason Ralph, Reid Scott, Gideon Glick e la leggenda del cinema americano John Waters.