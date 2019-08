La fantastica signora Maisel 3: Il primo trailer ne annuncia la data

News Serie TV

La comedy vincitrice dell'Emmy tornerà in streaming su Amazon Prime Video a dicembre.

Amazon Prime Video ha una notizia fantastica per i fan de La fantastica signora Maisel: la terza stagione sarà disponibile in streaming dal 6 dicembre! Lo annuncia il primo trailer, che, oltre a mostrare Midge alle prese con la sua tournée, offre un assaggio delle nuove aggiunte al cast, incluso il vincitore dell'Emmy Sterling K. Brown (This Is Us).

In questi nuovi episodi della miglior comedy attualmente in tv, Midge e Susie (le vincitrici dell'Emmy Rachel Brosnahan e Alex Borstein) scopriranno che la vita in tour con Shy è affascinante ma allo stesso tempo modesta, imparando così una lezione sullo show business che non dimenticheranno. Joel (Michael Zegen) sarà in difficoltà nell'aiutare Midge e allo stesso tempo perseguire i propri sogni. Abe (Tony Shalhoub) si butterà in una nuova missione, mentre Rose (Marin Hinkle) comprenderà di avere lei stessa dei talenti.