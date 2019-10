La Fantastica signora Maisel 3: Ecco il trailer ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

I nuovi episodi saranno disponibili in streaming dal 6 dicembre.

La mitica, ironica, intelligente, unica, fantastica signora Maisel sta tornando! In attesa del debutto su Amazon Prime Video il 6 dicembre, l'attesa terza stagione della premiatissima serie tv di Amy Sherman-Palladino La fantastica signora Maisel si rivela - finalmente! - in un gustosissimo trailer ufficiale che, tra le altre cose, mostra l'altrettanto attesa sua collisione con l'altro splendido universo narrativo creato dalla sceneggiatrice, quello di Una mamma per amica.

Nella terza stagione Midge e Susie (interpretate dalle vincitrici dell'Emmy Rachel Brosnahan e Alex Borstein) scopriranno che la vita in tour con Shy Baldwin è affascinante ma allo stesso tempo modesta, imparando così una lezione sullo show business che non dimenticheranno facilmente. Lungo la strada, Midge incontrerà diversi nuovi personaggi, incluso uno ancora in gran parte segreto interpretato dalla Liza Weil di Gilmore Girls. "Tu vedi il mondo, il pubblico", le dice la donna con fare amichevole nella clip, che è accompagnata musicalmente dalla Sutton Foster di A passo di danza, un'altra serie della Sherman-Palladino. "Quando sono fantastici, lo sei anche tu. E non arriverai alla tomba senza aver fatto qualcosa di interessante".

Nel frattempo, Joel (Michael Zegen) è in difficoltà nell'aiutare Midge e allo stesso tempo cercare di perseguire i propri sogni. Abe (Tony Shalhoub) si lancia invece in una nuova missione, mentre Rose (Marin Hinkle) comprende di avere lei stessa dei talenti.