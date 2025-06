La detective Ballard risolve casi raffreddati dal tempo nel trailer ufficiale dello spin-off di Bosch: L'eredità

News Serie TV

Attesa su Prime Video per il 9 luglio, Ballard, la serie tv spin-off di Bosch: L'eredità con Maggie Q, si mostra nel trailer ufficiale.

La veterana del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Renée Ballard insegue la verità in nome della giustizia, con un piccolo aiuto da parte del suo alleato Harry Bosch, nel trailer ufficiale dello spin-off di Bosch: L'eredità a lei dedicato, Ballard, disponibile in streaming su Prime Video dal 9 luglio. Una "donna problematica" e da tenere "tranquilla", secondo i vertici della polizia, è portata alla vita dalla star di Nikita Maggie Q dopo essere stata un personaggio tra le righe dei romanzi di Michael Connelly.

Trailer: Il Trailer Ufficiale della Serie con Maggie Q. - HD

Ballard: La trama e il cast della serie tv

Terza serie dell'universo Bosch dopo l'omonimo adattamento del 2014 terminato dopo sette stagioni e il già citato spin-off Bosch: L'eredità conclusosi ad aprile dopo tre stagioni, Ballard vede la detective Renée Ballard, personaggio che è stato presentato al pubblico nell'episodio finale di quest'ultima, a capo della nuova divisione casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles - un'unità di soli volontari, scarsamente finanziata e con il maggior carico di casi della città. Lei affronta questi "casi freddi" con empatia e determinazione. Quando scopre una cospirazione più grande durante le sue indagini, si affida all'aiuto del suo alleato in pensione, Harry Bosch (Titus Welliver), per affrontare i pericoli che minacciano sia la sua unità che la sua vita.

Il cast include anche Michael Mosley (Criminal Minds) nel ruolo di Ted Rawls, un ufficiale di complemento assegnato suo malgrado alla divisione casi irrisolti per tenere d'occhio Ballard; Amy Hill (Magnum P.I.) di Tutu, la vivace nonna della protagonista e la sua più grande fonte di supporto; Rebecca Field (All Rise) di Colleen Hatteras, un'entusiasta ed eccentrica volontaria convinta che le sue "intuizioni" possano aiutare a risolvere i casi; Victoria Moroles (Teen Wolf) di Martina Castro, un'acuta stagista legale desiderosa di dimostrare il suo valore al dipartimento; John Carroll Lynch (Big Sky) di Thomas Laffont, l'ex partner della Ballard che rinuncia alla pensione per aiutarla a gestire l'unità; e Courtney Taylor (Abbott Elementary) di Samira Parker, una diffidente ex poliziotta che torna in servizio su richiesta della sua ex mentore, Ballard.