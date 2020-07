La casa di carta, Rio è in Sardegna: I fan salutano Miguel Herrán cantando 'Bella Ciao'

News Serie TV

L'attore si sta godendo qualche giorno di relax e vacanza in Italia e gli appassionati lo hanno accolto con l'inno simbolo della serie.

È tra i protagonisti de La casa di carta ed è in vacanza in Italia. Poteva forse esserci accoglienza migliore per Miguel Herrán di quella di un coro che ha intonato Bella Ciao? L'interprete di Rio si sta godendo qualche giorno di relax con gli amici in Sardegna e la cosa non è sfuggita ai fan della fortunata serie in streaming su Netflix. Così, alla prima occasione turisti e persone del posto, nei pressi di Baja Sardinia, in Costa Smeralda, lo hanno salutato intonando il famoso canto partigiano diventato simbolo della serie. La scena è stata immortalata dallo stesso Herrán che ha voluto immediatamente condividerla con i suoi follower di Instagram.





Miguel Herrán in vacanza in Sardegna: Dove è stato avvistato

Già da qualche giorno l'attore ventiquattrenne sta condividendo sui suoi profili social personali video di spensierate gite in barca e avventure in moto con un ristretto gruppo di amici. Non sempre è facile distinguere i luoghi da dove posta i suoi contenuti ma nei giorni scorsi è stato avvistato presso il Beach Club Versilia e a Porto Torres. Se volete seguire le sue avventure e capire quali saranno le altre destinazioni di viaggio di Miguel Herrán nel nostro Paese, vi consigliamo di tenere d'occhio il suo profilo Instagram.

Per quanto riguarda La casa di carta, non dovrebbe mancare molto al ritorno sul set della Parte 5, ovviamente compatibilmente con la difficile situazione sanitaria attuale. Il creatore Álex Pina ha fatto sapere di essere al lavoro sulle sceneggiature e Pedro Alonso, l'interprete di Berlino, ha scritto su Instagram di essere pronto a tornare, molto presto, nei panni del suo personaggio.

Video: Profilo Instagram @miguel.g.herran