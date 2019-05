La casa di carta: L'avvertimento del Professore nel nuovo teaser trailer della Parte 3

"Questa volta... faremo le cose in grande". È un messaggio per nulla rassicurante quello che il Professore fa arrivare alle autorità nel nuovo teaser trailer della terza parte de La casa di carta, attesa in streaming su Netflix dal 19 luglio.

La clip di pochi secondi mostra il personaggio interpretato da Álvaro Morte rivelare un dettaglio dei nuovi episodi che finora ci era sconosciuto: uno dei membri della banda che ha rapinato la Zecca di Madrid è stato arrestato. "Non avevamo intenzione di tornare, ma vista la situazione, ci vediamo costretti a reagire" dice il Professore, vestito di rosso mentre stringe in una mano l'ormai iconica maschera simbolo della resistenza. Dunque, sembra che sarà questo a interrompere la vacanza dei ladri più famosi e disfunzionali della tv, portandoli evidentemente a imbarcarsi in un nuovo ardito piano.

Ma di chi sta parlando il Professore? Difficile dirlo, dal momento che questo terzo ciclo di episodi riporterà sullo schermo grand parte dei protagonisti dei primi due, inclusi Pedro Alonso (Berlino), Ursula Corbero (Tokyo), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi) ed Esther Acebo (Stoccolma). Ritroveremo inoltre Itziar Ituno (Raquel) ed Enrique Arce (Arturo).