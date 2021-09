La casa di carta è inarrestabile: Si riconferma la serie tv più richiesta al mondo

News Serie TV

Dopo l'uscita del primo volume della Parte 5 su Netflix, il drama creato da Álex Pina domina (ancora una volta) le classifiche secondo Parrot Analytics.

Non che ci fosse bisogno di ulteriori conferme ma i dati parlano ancora una volta chiaro: dopo l'uscita dei primi 5 episodi della stagione finale de La casa di carta, la serie spagnola si è riconfermata la serie tv più vista al mondo. Lo certifica un nuovo report pubblicato da Parrot Analytics, azienda esperta nel misurare la domanda del pubblico, la popolarità e in generale la performance dei contenuti televisivi e multimediali a livello globale.

I nuovi numeri spaziali de La casa di carta 5

I numeri parlano chiaro: a livello globale, già a partire da giovedì 2 settembre (un giorno prima dell'uscita dei nuovi episodi de La casa di carta), il drama di Álex Pina è stato richiesto 78,9 volte di più di qualsiasi altra serie. La domanda è cresciuta ulteriormente (+112,6 volte) nel corso del fine settimana del 4-5 settembre. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tuttavia, il paese in cui La casa di carta è più popolare non è la Spagna ma l'India; Parrot Analytics ha stimato la travelability dello show - cioè la capacità di una serie di diventare popolare fuori dal proprio mercato di partenza - in India al 121%: significa che nel paese asiatico nell'ultimo mese la serie è popolare un 21% in più rispetto a quanto lo è in madrepatria. Nei primi due giorni di uscita, anche negli Stati Uniti La casa di carta è stata più richiesta che in Spagna.

La casa di carta 5: In Italia è un successo (ma non quanto la Parte 4)

L'Italia, invece, al momento si trova al sesto posto nell'elenco dei Paesi in cui La casa di carta è più richiesta (dopo India, Spagna, Francia, Stati Uniti e Russia). Negli ultimi 30 giorni, nel nostro Paese la serie spagnola è stata richiesta 17,3 volte in più rispetto a qualsiasi altra serie tv (solo il 2,7% degli show presenti sul mercato italiano può vantare mumeri simili) ma i numeri potrebbero ancora facilmente crescere. Se paragoniamo la performance degli ultimi episodi de La casa di carta a quella della Parte 4 rilasciata ad aprile 2020, tuttavia, notiamo un leggero calo della domanda: durante il fine settimana di uscita della Parte 4 (3-5 aprile 2020) la domanda globale era stata del 15% superiore a quella della Parte 5 sempre nel primo fine settimana dopo l'uscita (3-5 settembre 2021). Un calo fisiologico e naturale, se pensiamo che ad aprile 2020 mezzo mondo era in pieno lockdown a causa della prima ondata di coronavirus.

Una boccata d'aria fresca per Netflix?

Parrot Analytics fa notare come il successo de La casa di carta rappresenti una boccata d'aria fresca per Netflix che può così riprendersi dopo una prima metà dell'anno con numeri poco brillanti. Negli ultimi mesi, infatti, il servizio ha visto diminuire il numero degli abbonati negli Stati Uniti e la sua quota di mercato a livello globale. Durante il secondo trimestre del 2021 la quota di mercato di Netflix è scesa al di sotto del 50%, assestandosi al 48,3% per la prima volta da quando Parrot Analytics ha iniziato a misurare questo indicatore. Naturalmente, con oltre 209 milioni di abbonati in tutto il mondo, il servizio di video in streaming fondato da Reed Hastings detiene ancora lo scettro di piattaforma più popolare al mondo. Ma Business Insider sottolinea la rapida crescita dei concorrenti, soprattutto di Disney+ che a luglio 2021 contava ben 116 milioni di abbonanti a livello globale e che detiene il 7,3% della quota di mercato.