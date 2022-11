La casa di carta: Corea, la tensione esplode nel trailer ufficiale della Parte 2

News Serie TV

Il remake della popolare serie tv spagnola La casa di carta torna su Netflix con i nuovi episodi il 9 dicembre.

Il tempo stringe e la grande fuga dalla Zecca unificata di Corea è vicina per i rapinatori della Banda del Professore nella Parte 2 de La casa di carta: Corea, il remake coreano dell'omonima serie spagnola diventata uno dei più grandi successi di Netflix. In attesa dei nuovi episodi, in arrivo il prossimo 9 dicembre, il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale della Parte 2.





La trama e il cast di La casa di carta: Corea

La casa di carta: Corea, diretta da Kim Hong-sun e scritta da Ryu Yong-jae con l'ideatore della serie originale Alex Pina coinvolto come produttore esecutivo, racconta la storia di una mente geniale e dei suoi talentuosi criminali mentre cercano di portare a termine un'ambiziosa rapina nella penisola coreana. Come nella serie originale, la storia parte quando un intelligente stratega noto come il Professore (interpretato da Yoo Ji-tae di Oldboy) mette insieme un gruppo eterogeneo di ladri, partendo da Tokyo (Jun Jong-seo, Burning), con un piano per rubare 4 trilioni di won dalla Zecca Unificata della Corea. La particolarità di questo remake, infatti, è che immagina una Joint Economic Area (Area economica condivisa) in un mondo in cui la penisola coreana affronta una riunificazione pacifica dopo quasi 80 anni di divisione. Il cast include, tra gli altri, Kim Yunjin (Lost) nei panni della specialista di negoziazione sudcoreana Seon Woojin e Park Hae-soo (Squid Game) nel ruolo di Berlino.

Le anticipazioni della Parte 2

La seconda parte si compone di altri 6 episodi e riparte dal caos. La scoperta di un traditore inaspettato, i contrattacchi della task force congiunta che porta avanti una negoziazione senza compromessi e il coinvolgimento di un circolo politico disposto a sacrificare gli ostaggi confondono inevitabilmente la banda, che aspetta solo la prossima mossa del Professore. Sarà un complice nascosto, il nuovo personaggio chiamato Seoul (interpretato da Im Ji-yeon), a sbloccare la situazione con un intervento inaspettato.