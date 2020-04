La casa di carta canta Centro di gravità permanente: Il video di uno dei momenti più divertenti della Parte 4

News Serie TV

La serie di successo è disponibile da oggi su Netflix con otto nuovi episodi.

La casa di carta cambia disco nella Parte 4, ma sceglie ancora una volta la musica italiana. Dopo l'iconica Bella Ciao cantata pressoché in ogni situazione tipo, nei nuovi episodi disponibili in streaming da oggi su Netflix, la popolare serie spagnola vede alcuni dei suoi amati protagonisti - incluso un inizialmente timido Professore (Álvaro Morte) - cimentarsi con altri due classici della musica di casa nostra: Ti amo di Umberto Tozzi e Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Di quest'ultima ne proponiamo un estratto.





L'ennesimo omaggio de La casa di carta all'arte italica arriva nel secondo episodio della stagione, Il matrimonio di Berlino, nel quale, attraverso diversi flashback, la serie ci riporta al periodo in cui il personaggio interpretato da Pedro Alonso viveva in un monastero fuori Firenze ed era perdutamente innamorato della sua Tatiana. Come suggerisce il titolo, le circostanze sono quelle del loro matrimonio, al quale sono invitati anche Palermo (Rodrigo de la Serna), Bogotá (Hovik Keuchkerian) e Marsiglia (Luka Peros).

La quarta parte de La casa di carta, lunga otto episodi, è disponibile su Netflix da oggi. Tra le produzioni originali più seguite della piattaforma, la serie è stata già rinnovata per altre due parti, la quinta e la sesta.