La casa di carta: A Berlino un grande murale omaggia Nairobi

News Serie TV

Sulla facciata di un palazzo del quartiere di Neukölln spunta un dipinto dedicato al personaggio interpretato da Alba Flores.

La casa di carta è la serie più chiacchierata del momento. Soprattutto dopo l'uscita dei nuovi episodi, lo scorso 3 aprile, la serie spagnola di Netflix macina consensi (e attira qualche critica) creando costantemente dibattito. Non si contano sui social i commenti dei fan della serie, soprattutto quelli su Nairobi, uno dei membri della banda più amati. L'ultimo omaggio al personaggio interpretato da Alba Flores, la "puta ama" della serie Netflix, arriva da Berlino (che in questo caso è la città, non l'adorato personaggio interpretato da Pedro Alonso) dove un enorme murale a lei dedicato è apparso sulla facciata di un palazzo.

Il murale per Nairobi a Berlino (SPOILER)

La foto del dipinto, che occupa un'intera facciata di un edificio di quattro piani nel quartiere di Neukölln (precisamente all'indirizzo Karl-Marx-Straße 242) è stata condivisa su Twitter da un utente che ha scritto "Uno dei motivi per cui Berlino è la migliore città". La scena trasferita sul muro è una delle più commoventi viste negli episodi della Parte 4. Se non avete ancora guardato i nuovi episodi de La casa di carta vi consigliamo di non proseguire con la lettura. Nella già iconica sequenza si vede Nairobi vestita di rosso e distesa sull'erba, mentre si trova ormai in un immaginario aldilà dopo essere stata uccisa a sangue freddo da Gandía, il capo della sicurezza della Banca di Spagna. Il traumatico addio al personaggio è arrivato inaspettatamente, quando sembrava che Nairobi fosse sopravvissuta dopo il colpo quasi mortale ricevuto sul finale della terza 'stagione'. L'omaggio è sicuramente simbolo dell'affetto che i moltissimi fan ancora nutrono per Nairobi riuscendo a malapena ad accettare di doverle dire addio e sperando di ritrovarla prossimamente in qualche flashback.

Ein Grund von vielen, warum Berlin die beste Stadt ist: pic.twitter.com/zPSG8quO13 — 𝒃 (@Bleonnna) April 7, 2020

Foto: Twitter @Bleonnna