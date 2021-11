La casa di carta 5 Volume 2: La nuova locandina e una speciale clip dietro le quinte degli ultimi episodi

News Serie TV

La serie spagnola tornerà su Netflix con la seconda parte della quinta stagione il prossimo 3 dicembre.

Come si concluderà una delle serie più popolari, amate e discusse degli ultimi anni? I protagonisti de La casa di carta riflettono sul finale di un progetto diventato un fenomeno internazionale e ci raccontano qualcosa in più sugli ultimi episodi nella speciale featurette dietro le quinte della Parte 5, diffusa oggi da Netflix insieme alla locandina ufficiale dei cinque episodi finali (vedete tutto qui sotto). L'appuntamento è per il 3 dicembre, quando i fan potranno finalmente scoprire l'esito della rapina più famosa della tv.





La casa di carta 5: Dove eravamo rimasti e le anticipazioni del Volume 2

Nei primi 5 episodi de La casa di carta 5 abbiamo assistito alla guerra totale tra la Banda, ormai rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore, e il nemico più pericoloso di sempre: l'esercito guidato dal Comandante delle Forze Speciali Sagasta (José Manuel Seda). Braccati dai militari, Lisbona, Denver e tutti gli altri si sono salvati soltanto grazie al sacrificio di Tokyo (Úrsula Corberó) che ha attivato una bomba facendosi esplodere e trascinando con sé il brutale César Gandía (José Manuel Poga). Secondo la sinossi ufficiale, negli ultimi episodi de La casa di carta "Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l'ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l'oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l'errore più grande della sua vita".

La casa di carta: Il momento degli addii

Nella clip gli interpreti de La casa di carta esprimono i loro pensieri sul finale. Per Álvaro Morte (il Professore) la quinta stagione de La casa di carta è “colma di una tensione pazzesca”. Rodrigo de la Serna (Palermo) ci assicura che è in arrivo qualcosa di molto potente per cui “i fan della serie non rimarranno delusi”. Jaime Lorente (Denver) si chiede “come si chiude una cosa così grande?” e Úrsula Corberó confessa in che modo vorrebbe tornare nella serie. Intanto il nuovo sito ufficiale di Netflix Top10.Netflix.com mostra come La casa di carta regni ancora sovrana nella classifica delle serie tv non in lingua inglese più viste di sempre: nonostante sia stata recentemente scavalcata da Squid Game, la serie di Alex Pina occupa ancora il secondo, il terzo e il quarto posto della Top 10 Globale rispettivamente con le parti 4, 3 e 5 vol. 1.