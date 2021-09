La casa di carta 5 oggi su Netflix: Al via l'ultima stagione della serie dei record

News Serie TV

I primi cinque episodi del capitolo finale di La Casa di Carta sono disponibili da oggi in streaming su Netflix: ecco dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta.

L'attesa è finita. È finalmente disponibile in streaming su Netflix, quasi un anno e mezzo dopo il concitato finale della Parte 4, il primo volume della quinta e ultima stagione de La casa di carta. I fan dei rapinatori con le tute rosse più famosi della tv potranno godersi i primi 5 episodi, mentre per i restanti 5 bisognerà aspettare il 3 dicembre. Ecco a che punto eravamo rimasti e da dove ripartiranno le vicende della Banda del Professore.

La casa di carta 5: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

L'ultima volta avevamo lasciato i protagonisti nella Banca di Spagna affrettarsi a fondere l'oro mentre il Professore (Álvaro Morte) veniva scovato e messo sotto scacco dall'ispettrice Sierra (Najwa Nimri) nel suo nascondiglio (qui sotto potete vedere il video riassunto della quarta stagione rilasciato da Netflix). Dopo oltre 100 ore di rapina, la banda ora può contare su Lisbona (Itziar Ituño) entrata nella Banca ma, dopo la perdita della loro amica Nairobi (Alba Flores), la voglia di vendetta si inasprisce e i rapinatori sono costretti a tirare fuori il lato più duro per sopravvivere e aprire il fuoco nella disperazione più totale. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito capitanato dal controvero Sagasta (José Manuel Seda), Comandante delle Forze Speciali che sa essere senza scrupoli. Ma non sarà l'unico nuovo personaggio che vedremo in questa ultima stagione: nei flashback conosceremo anche René, il grande amore di Tokyo interpretato da Miguel Ángel Silvestre, e Rafael (Patrick Criado), il figlio ingegnere di Berlino.

Il creatore Álex Pina ha spiegato che la prima parte dell'ultima stagione sarà ricca di azione e potrebbe già sembrare a tutti gli effetti un finale di serie. "Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette", ha detto. La seconda parte, invece, sarà molto più emotiva concentrandosi sui sentimenti e sul percorso emotivo dei protagonisti.

I numeri del successo

Dopo il suo arrivo su Netflix (la serie, lo ricordiamo, era stata cancellata dalla spagnola Antena 3 dopo la prima stagione), La casa di carta è diventata un fenomeno mondiale dominando tutte le classifiche. Dopo l'uscita della Parte 4 Parrot Analytics, azienda leader che analizza la performance dei contenuti televisivi e multimediali in tutto il mondo, ha decretato che il drama creato da Álex Pina è diventato ufficialmente la serie tv più vista al mondo, 31,75 volte più richiesta a livello globale di serie di successo come Il Trono di Spade, The Walking Dead, Brooklyn Nine-Nine e Westworld. Lo sforzo di produzione per assicurare ai fan un'ultima stagione leggendaria è stato enorme: nel corso degli anni, le riprese sono state fatte in 300 location e in 7 Paesi, oltre che in Spagna, anche in Thailandia, Danimarca, Panama, Portogallo, Italia e Regno Unito. Sono stati prodotti 6000 lingotti d'oro e sono state stampate un milione di banconote da 50€ da far cadere sulle strade di Madrid. Un bottino che in 41 episodi è stato difeso da 275 armi diverse. Tutti numeri che danno un'idea del successo di una serie che di fatto ha inaugurato una nuova fortunata stagione della serialità spagnola che si è fatta così conoscere in tutto il mondo.