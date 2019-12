La casa di carta 4: Un video ne annuncia la data!

News Serie TV

La serie spagnola tornerà sul servizio di video in streaming in primavera.

Netflix rivela alla Brazil Comic-Con Experience, davanti a 3,500 fan, che i nuovi episodi della quarta parte della popolarissima serie tv spagnola La casa di carta saranno disponibili in streaming questa primavera, più precisamente dal 3 aprile. L'annuncio, uno dei più attesi, è accompagnato da un teaser trailer che anticipa quanto evidentemente ci si aspettava dopo l'ultimo rocambolesco finale: l'arrivo del caos. E come se attendere quattro mesi non fosse sufficientemente snervante, la clip si conclude con una sorprendente apparizione, quella di Nairobi, che come ricorderete avevamo lasciato in una situazione estremamente critica.

Nel ciclo precedente, la banda del Professore (Álvaro Morte) era riuscita a introdursi furbamente nella Banca di Spagna con l'intento di portare a termine una nuova rapina. Nonostante il piano ancora più ambizioso, le cose si erano messe velocemente male, sia per l'irriducibile incapacità dei rapinatori di attenersi alle regole stabilite sia per gli immancabili imprevisti. Il personaggio di Alba Flores si era beccato un colpo di cecchino in pieno petto, dopo che la polizia era riuscita a indebolire la donna portandole il figlio perduto. Nel frattempo, all'esterno, il Professore era caduto nello sconforto più totale credendo che la sua amata Raquel (Itziar Ituño), ora conosciuta come Lisbona, era stata catturata e giustiziata. Tokyo (Úrsula Corberó) aveva infine dichiarato: "Fu allora, che iniziò la guerra".

Oltre 35,5 milioni di account hanno visto almeno un episodio della parte 3 durante i primi sette giorni di disponibilità. Per Netflix si tratta del miglior risultato di sempre per una serie originale non in lingua inglese. "Siamo orgogliosi di portare al mondo storie che sono state realizzate in Spagna" aveva dichiarato Diego Ávalos, a capo dei contenuti originali spagnoli.