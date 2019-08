La Casa di Carta 4: Lisbona dà qualche anticipazione su cosa accadrà

News Serie TV

'Le cose non andranno bene', ha dichiarato Itziar Ituno, l'attrice che interpreta la compagna del Professore.

Avete finito di vedere La casa di carta 3 e siete impazienti di sapere che cosa succederà nella quarta stagione? Stando a quanto ha rivelato Itziar Ituño, aka Lisbona, ospite in questi giorni del Social World Film Festival di Vico Equense, "le cose non andranno bene". Come potete vedere nell'intervista in basso, l'attrice ci ha dato qualche anticipazione sul prossimo ciclo di episodi, le cui riprese sono gà iniziate da tempo.

Itziar Ituño ha spiegato che non c'è stata una vera pausa di lavorazione tra la stagione 3 e la stagione 4. Attualmente con le riprese sono arrivate al sesto dei nuovi otto episodi della nuova stagione. Nel video l'attrice ricorda anche il momento in cui si sono resi conto che La Casa di Carta era diventato un fenomeno mediatico.