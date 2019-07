La Casa di Carta 3: Stephen King ha eletto il suo personaggio preferito

News Serie TV

Lo scrittore è un fan della serie spagnola, che tornerà su Netflix con la terza stagione questo venerdì 19 luglio.

Forse non sapevate che tra i tantissimi fan de La Casa di Carta, la produzione spagnola di Netflix che ritornerà il prossimo 19 luglio con la terza stagione, c'è anche il pluripremiato scrittore e sceneggiatore Stephen King.

Diversi mesi fa, l'autore di Carrie, Shining, Il Miglio Verde e L'Ombra dello Scorpione (che vedremo presto in un nuovo adattamento televisivo), ha voluto condividere su Twitter le sue impressioni sulla serie non inglese più vista di sempre del colosso dello streaming, rivelando quale fosse il suo personaggio preferito e facendo sicuramente felici gli sceneggiatori con un tweet entusiastico.

"Se vi piacciono i film sulle rapine in banca, questa serie vi ammalierà", aveva scritto: "È una bomba. In spagnolo con i sottotitoli, o doppiata", per poi lasciarsi andare ad un commento semiserio: "Berlino ha le battute migliori e Nairobi i capelli, secondo la mia modesta opinione, ovviamente". Chissà se anche lui questo weekend si darà al binge-watching degli otto nuovi episodi, che saranno disponibili da questo venerdì, probabilmente a partire dalle ore 9.00 del mattino.

Nella terza stagione, il Professore (Álvaro Morte) rimette insieme la banda quando Rio (Miguel Herrán) viene catturato dalle autorità. L'unico modo per salvarlo e proteggere il segreto che li unisce è organizzare un nuovo colpo, questa volta ancora più grande, per il quale c'è bisogno di nuove reclute come Bogotà e Marsiglia (le aggiunte al cast Hovik Keuchkerian e Luka Peros), il fantomatico Ingegnere (Rodrigo de la Serna) e la detective Raquel Murillo (Itziar Ituno).

LA CASE DE PAPEL (aka MONEY HEIST): Berlin has the best lines. Nairobi has the best hair.

IMHO, of course.— Stephen King (@StephenKing) 7 dicembre 2018