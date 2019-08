La cancellazione di The OA: Netflix non produrrà alcun film conclusivo, saltata la trattativa

News Serie TV

Immediata la risposta dei fan, che minacciano la cancellazione di massa dei propri account.

Ai fan di The OA non resta altro che un'enorme delusione. Nonostante la loro mobilitazione sulla rete, gli sforzi compiuti negli ultimi giorni dagli ideatori Brit Marling e Zal Batmanglij per convincere Netflix a dare almeno un finale al mystery drama soprannaturale cancellato all'inizio del mese non hanno prodotto alcun risultato. Secondo Variery, la trattativa con il servizio di video in streaming per la produzione di un film conclusivo di due ore si è interrotta e gli attori sono stati liberati da ogni obbligo contrattuale, mettendo dunque la parola "fine" sulla possibilità di un ricongiungimento, come autori e pubblico hanno sperato fino all'ultimo.

"Siamo onorati, a dire il vero sopraffatti, dall'enorme sostegno a The OA", ha scritto Marling su Instagram. "Le vostre parole e immagini ci commuovono profondamente. Non perché la serie debba continuare, ma perché per alcune persone la sua inattesa cancellazione abbia fatto sorgere ancora più domande sulla storia e il suo destino. L'altro giorno, Zal e io ci siamo fermati per offrire una bottiglia d'acqua e cibo a una giovane donna che protestava per la cancellazione della serie all'angolo di una strada di Hollywood. Mentre ce ne andavamo, ha detto: 'Sapete, ciò per cui sto davvero protestando è il tardo-capitalismo'. Poi ha aggiunto qualcosa a cui non smetto di pensare da allora: 'Gli algoritmi non sono intelligenti come noi. Non possono spiegare l'amore'".

La cancellazione di The OA è sopraggiunta dopo appena due stagioni e solo pochi mesi dopo l'uscita della seconda. Gli ultimi sviluppi hanno innescato una nuova protesta dei fan, che minacciano ora una cancellazione di massa dei propri account Netflix il prossimo 10 settembre. L'iniziativa, che può essere seguita sui social network attraverso l'hashtag #CancelNetflix, si sta allargano a macchia d'olio ad altre fanbase, inclusi i delusi per le cancellazioni di Santa Clarita Diet, delle serie Marvel, Haters Back Off!, Marco Polo e The Get Down. Del resto, ciò che Marling e Batmanglij chiedono di poter fare non è poi così irragionevole, giacché Netflix lo ha già permesso a Sense8 e Unbreakable Kimmy Schmidt.