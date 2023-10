La Brea: Su Mediaset Infinity la serie di fantascienza che apre una voragine sulla preistoria

News Serie TV

Un mistery drama sospeso nello spazio e nel tempo: su Mediaset Infinity è disponibile gratuitamente la prima stagione completa di La Brea e arrivano i nuovi episodi della seconda.

Gli appassionati di mistero, viaggi nel tempo e avventure dove non tutto è come sembra possono recuperare o rivedere in streaming su Mediaset Infinity La Brea, acclamato mistery drama di successo in onda negli Stati Uniti su NBC. Sul servizio di video in streaming di Mediaset è disponibile gratuitamente la prima stagione completa e, settimanalmente, arrivano i nuovi episodi della seconda, in onda su Italia 1 dallo scorso 30 settembre. Se ancora non sapete di cosa parla La Brea e volete capire se possa fare al caso vostro, vi guidiamo noi con questa breve guida che riassume tutto quello che c'è da sapere e anticipa cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi.

La trama e il cast di La Brea

Scritta da David Appelbaum, La Brea è una serie di fantascienza fuori dal comune, perché si apre con un'immagine potente: un'enorme voragine che si apre misteriosamente a Los Angeles inghiottendo di tutto, sia persone che edifici. La famiglia Harris si ritrova così inaspettatamente divisa: la madre Claire (Nathalie Zea, The Following) e il figlio Josh (Jack Martin) vengono trascinati in questo misterioso createre che si rivela essere una sorta di portale verso un mondo primordiale (nel 10mila a.C) insieme a un gruppo di completi estranei, mentre il padre Gavin e la figlia Izzy (Eoin Macken e Zyra Gorecki) sono lontani. Claire e Josh devono così fare gruppo con degli sconosciuti per sopravvivere, farsi strada tra pericoli e misteriosi esperimenti e capire come poter riabbracciare i propri cari. Intanto quelli "di sopra", al giorno d'oggi, cercano un modo per salvarli, capendo pian piano che non si trovano solo in un altro luogo, ma anche in un altro tempo.

Il cast include anche Jon Seda (Chicago PD), Veronica St. Clair, Nicholas Gonzalez (The Good Doctor), Rohan Mirchandaney (Hotel Mumbai), Chiké Okonkwo (Being Mary Jane), Josh McKenzie (Filthy Rich), Chloe De Los Santos (Tidelands) e Lily Santiago. Negli Stati Uniti La Brea è una delle serie di fantascienza più seguite: su NBC è la settima serie drammatica più vista dopo i franchise di successo One Chicago e Law & Order ed è stata già rinnovata per una terza stagione.



Guarda La Brea su Mediaset Infinity





Le anticipazioni seconda stagione

Nella seconda stagione - lunga 14 episodi - la famiglia Harris rimane separata ma ha occasione di esplorare nuovi mondi e nuove ere. Eve è sconvolta dal fatto che suo figlio, Josh, abbia erroneamente attraversato un portale nel 1988. Quello che ancora non sa è che il suo ex marito, Gavin, e la loro figlia, Izzy, sono atterrati nella Seattle preistorica e ora devono sfidare la natura e gli animali per raggiungere Los Angeles. Riusciranno a ricongiungersi svelando la fitta trama di misteri che attraversa questa storia? L'appuntamento con i nuovi episodi è su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda su Italia 1, ogni sabato alle 15.45.