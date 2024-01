La Brea 3: Nella stagione finale ci aspettano "viaggi nel tempo, dinosauri, romanticismo e morte"

News Serie TV

La serie di fantascienza torna con gli ultimi 6 episodi. Per ora solo negli Stati Uniti. Ecco cosa ci aspetta.

Negli Stati Uniti è tutto pronto per il debutto della terza e ultima stagione de La Brea, martedì 9 gennaio su NBC. Mentre in Italia l'attesa per i 6 episodi conclusivi sarà un po' più lunga (Italia 1 non ha annunciato ancora una data), in un'intervista con TVLine il cast della serie di fantascienza ha anticipato quali cose selvagge e folli i fan devono aspettarsi. Una su tutte: "tanti dinosauri"!

La Brea 3: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Eoin Macken, che nella serie interpreta Gavin Harris, ha detto che nella terza e ultima stagione ci saranno "così tanti dinosauri. Pensate a tutti i dinosauri a cui avete pensato nella vostra vita: saranno tutti lì. Avremo viaggi nel tempo, dinosauri, romanticismo, morte... Ogni genere di cose".

L'ultima volta che siamo stati in compagnia della famiglia Harris, la comparsa nel cielo di una miriade di aurore aveva permesso a persone (e dinosauri) di altre epoche di "cadere" nel 10,000 a.C. All'inizio della terza stagione, la Radura che i sopravvissuti chiamano casa da quando sono precipitati nella voragine di Los Angeles viene distrutta da uno scontro tra dinosauri, lasciano Gavin, Levi e gli altri a cercare un nuovo posto dove vivere. Questo chiedendosi per tutto il tempo dove e quando sia finita Eve (Natalie Zea), scomparsa misteriosamente in quelle circostanze.

"Tutti sono privati di ogni speranza, ma ora iniziamo la ricostruzione", ha aggiunto Nicholas Gonzalez. "Ed è questa la forza di questa serie: questi personaggi devono unirsi e trovare la via di casa. O almeno provarci". Un ottimismo, quello di Levi, il personaggio interpretato da Gonzalez, che la famiglia Harris non condivide nella stessa misura. "È difficile, perché per la prima volta non sono sicuri di cosa fare. Gavin non è sicuro di cosa fare", ha spiegato Macken. Ciò comporta un "cambiamento nella dinamica con [la figlia] Izzy, perché per la prima volta pensano che potrebbe non esserci alcuna speranza. Inizialmente, c'è un certo scoraggiamento e accettazione del fatto che potrebbe essere così, che sono bloccati laggiù. Dovranno guardare il mondo e le loro relazioni in modo diverso prima di poter capire 'Possiamo davvero tornare a casa?'".