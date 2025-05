L'Ultimo Segreto, il nuovo romanzo della saga de Il codice da Vinci diventa una serie Netflix

News Serie TV

Il thriller L'Ultimo Segreto (The Secret of Secrets), sesto romanzo di Dan Brown con protagonista Robert Langdon e in uscita a settembre, verrà adattato in una serie tv che coinvolge come showrunner l'ex produttore di Lost Carlton Cuse: i primi dettagli.

Il professor Robert Langdon torna sullo schermo. Dopo il successo planetario de Il codice da Vinci, Dan Brown e Netflix uniscono le forze per adattare il nuovo romanzo dell'autore, L'ultimo segreto (The Secret of Secrets), in una serie tv. Il thriller, in uscita il 9 settembre 2025 in contemporanea mondiale in 17 Paesi (in Italia edito da Rizzoli), rappresenta la sesta avventura della celebre saga e promette di essere il capitolo più ambizioso. La nuova serie coinvolgerà come showrunner il prolofico produttore Carlton Cuse, già dietro a successi com Lost, Jack Ryan e Locke & Key. Cuse co-creerà lo show insieme allo stesso Dan Brown, entrambi coinvolti anche come sceneggiatori e produttori esecutivi. Al loro fianco ci sarà Emma Forman per Genre Arts.

La trama de L'ultimo segreto

Nel romanzo, Langdon - l'ormai noto professore di simbologia religiosa ad Harvard - si trova catapultato in una corsa contro il tempo tra Praga, Londra e New York. Dopo la scomparsa della scienziata Katherine Solomon, esperta di scienza noetica e autrice di un manoscritto capace di sconvolgere la comprensione umana della mente, Langdon dovrà affrontare antiche forze oscure, misteriose organizzazioni e un predatore emerso dai miti più oscuri della tradizione mitologica praghese.

Dan Brown, parlando del suo ultimo lavoro, aveva dichiarato: "È di gran lunga il mio romanzo più ambizioso… ed è stato anche il più divertente da scrivere. Un viaggio meraviglioso tra ricerca e scoperte". La serie, ancora senza titolo, "fonderà la scienza futuristica con la tradizione mistica", fa sapere Netflix.

I precedenti adattamenti dei romanzi di Dan Brown

Langdon ha debuttato nel 2000 con Angeli e demoni, ma è stato Il codice da Vinci del 2003 a farlo diventare uno dei personaggi più iconici del panorama letterario mondiale, con oltre 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo e traduzioni in 56 lingue. Al cinema il professore di Harvard è stato interpretato da Tom Hanks nei film basati su Il codice da Vinci, Angeli e demoni e Inferno diretti da Ron Howard e che hanno incassato ben 1,47 miliardi di dollari al botteghino a livello mondiale. In tv Langdon ha avuto il volto di Ashley Zukerman nella serie prequel Il simbolo perduto, uscita nel 2021 e cancellata dopo una sola stagione. Non è stato ancora annunciato chi interpreterà il protagonista in questo nuovo progetto, ma è ovvio che il ruolo è già molto ambito.