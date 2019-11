L'ultima stagione di Arrow: Torna anche Paul Blackthorne

News Serie TV

Riprenderà il ruolo di Quentin Lance in un arco di episodi.

Ora possiamo dirlo: Oliver Queen percorrerà il viale del tramonto con tutti i suoi ex compagni di avventure. TVLine riporta che Paul Blackthorne, l'ultimo membro del cast originario del quale non era stato confermato ancora il ritorno nell'ottava e ultima stagione di Arrow, riprenderà il ruolo dell'ex capitano del Dipartimento di Polizia di Star City Quentin Lance, nonché il papà di Laurel e Sara Lance, in un arco di episodi.

Ovviamente, i fan della serie supereroistica di The CW si staranno chiedendo in che modo, giacché Quentin è morto eroicamente nel finale della sesta stagione, quando si è preso da Ricardo Diaz una pallottola che era destinata al doppelgänger della figlia Laurel (Katie Cassidy). La risposta è tenuta sotto chiave, chiaramente, ma il suo ritorno potrebbe ricalcare quello dell'altrettanto defunto Tommy Merlyn (Colin Donnell) nella premiere della stagione, ovvero - attenzione alle anticipazioni - come la versione Terra-2 dello stesso personaggio. Tuttavia, il fatto che Quentin apparirà in più episodi, come alcune dichiarazioni della showrunner Beth Schwartz (che la premiere è l'unico episodio della stagione finale di Arrow, in aggiunta al crossover Crisis on Infinite Earths, ambientato su una Terra diversa), tengono la porta aperta a possibili altri scenari.

Blackthorne era già tornato in Arrow durante la settima stagione, in occasione dell'episodio-documentario L'arciere di smeraldo. Oltre a lui e Donnell, nel ciclo conclusivo - lungo solo 10 episodi - si sono fatti o si faranno rivedere anche Emily Bett Rickards (Felicity Smoak), Willa Holland (Thea Queen), Susanna Thompson (Moira Queen), Colton Haynes (Roy Harper) e John Barrowman (Malcolm Merlyn).