L'ultima cosa che mi ha detto: Jennifer Garner in cerca di risposte nel trailer ufficiale della miniserie di Apple TV+

Tratto dal romanzo di successo di Laura Dave, il drama sarà disponibile in streaming a partire dal 14 aprile.

È un buon momento per Reese Witherspoon e la sua casa di produzione, Hello Sunshine. Mentre su Prime Video spopola Daisy Jones & The Six, su Disney+ e Apple TV+ stanno per arrivare pressoché in contemporanea Le piccole cose della vita e L'ultima cosa che mi ha detto, due miniserie basate su altrettanti romanzi di successo. Della prima vi abbiamo parlato a inizio settimana, in occasione dell'uscita del trailer ufficiale. Lo stesso è stato rilasciato anche per la seconda, attesa sul servizio streaming dal 14 aprile, ogni venerdì con un nuovo episodio (tre la prima settimana).





L'ultima cosa che mi ha detto: La trama e il cast della miniserie

Adattamento del romanzo omonimo di Laura Dave, tra i bestseller del New York Times per 65 settimane (cinque delle quali al primo posto), L'ultima cosa che mi ha detto segue la star di Alias Jennifer Garner nei panni di Hannah, una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne, Bailey (Angourie Rice, Omicidio a Easttown), per scoprire la verità sul motivo per cui suo marito è misteriosamente scomparso. Nella miniserie recitano anche il veterano de Il Trono di Spade Nikolaj Coster-Waldau nei panni del marito di Hannah, Aisha Tyler (Criminal Minds), Augusto Aguilera (Promised Land), Geoff Stults (Enlisted) e John Harlan Kim (9-1-1). E, a sorpresa, dal trailer scopriamo che c'è anche Victor Garber, interprete in Alias del papà del personaggio della Garner.

La miniserie è stata creata e scritta dalla stessa Dave insieme con suo marito, lo sceneggiatore premio Oscar per Il caso Spotlight Josh Singer. Entrambi ne sono anche i produttori esecutivi con Garner e Witherspoon. Il libro, che ad oggi ha venduto oltre due milioni di copie negli Stati Uniti ed è stato pubblicato in altri 38 paesi del mondo, ha vinto nel 2021 il Goodreads Choice Award come miglior thriller/suspense, l'Amazon Best Book e l'Apple Best Book. In Italia, dove è pubblicato da Edizioni Piemme, è da poco disponibile anche nella più economica edizione tascabile.