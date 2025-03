L'ideatore di Vikings torna a raccontare i vichinghi in Bloodaxe, nuova serie tv per Prime Video

News Serie TV

L'ideatore di Vikings Michael Hirst torna nel mondo dei guerrieri norreni con Bloodaxe, un nuovo drama storico per Prime Video.

Nonostante non abbia fatto altro negli ultimi undici anni, Michael Hirst non vede l'ora di raccontarci altro dei suoi amati vichinghi. L'ideatore di Vikings e suo figlio Horatio Hirst hanno ottenuto da Prime Video il via libera per la produzione di Bloodaxe, un nuovo drama storico incentrato sull'ascesa del guerriero norreno Ascia Insanguinata e di sua moglie Gunnhild, conosciuta come la Madre dei Re.

Michael Hirst torna a raccontare i vichinghi in Bloodaxe

"Mi sento fortunato e profondamente emozionato che Amazon mi abbia dato l'opportunità di tornare nel fantastico mondo delle saghe norrene e degli uomini, delle donne e degli dèi del mondo vichingo che sono finiti col significare così tanto per me", ha dichiarato Hirst in un comunicato. "Horatio e io intendiamo aprire i vostri occhi su nuovi personaggi e storie incredibili, tutte cose vere e molte delle quali hanno cambiato il corso della storia".

Il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon MGM Studios Vernon Sanders ha aggiunto: "Siamo entusiasti di collaborare con Michael e Horatio Hirst, che hanno un curriculum impressionante nel dare vita a drammi storici con sorprendente autenticità e una narrazione avvincente. Questa storia è un racconto affascinante su Ascia Insanguinata e non vediamo l'ora di svelare questo nuovo capitolo per trasportare i nostri clienti globali indietro a un'era affascinante della storia".

Bloodaxe è la terza serie di Hirst ambientata nel mondo dei vichinghi. Vikings, in onda su History per sei stagioni dal 2013 al 2020, è stata seguita nel 2022 dallo spin-off sequel di Netflix Vikings: Valhalla, durato tre stagioni. Sarà tuttavia autonoma, non collegata narrativamente alle precedenti due.