L'ideatore di True Detective critica duramente Night Country e il suo finale

Nic Pizzolatto ha condiviso sui social il disappunto di una parte dei fan per la stagione 4 e il suo finale.

Mentre pubblico e critica applaudono a True Detective: Night Country, dandole persino il merito di aver salvato il franchise, il suo ideatore, Nic Pizzolatto, che non ha contribuito alla realizzazione della quarta stagione - ora la più vista della serie - né come sceneggiatore né come produttore esecutivo, si è schierato dalla parte opposta condividendo quello che Deadline definisce "un pensiero passivo-aggressivo" dopo la messa in onda nell'episodio finale. Parole che non sono piaciute alla co-protagonista Kali Reis.

True Detective: Night Country, le critiche di Nic Pizzolatto e la risposta di Kali Reis

La stagione 4 di True Detective, intitolata Night Country, è stata creata, scritta e diretta da Issa López. Ambientata nell'immaginaria cittadina di Ennis, nelle gelide regioni artiche dell'Alaska, segue due detective molto diverse - Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Reis) - indagare il caso della scomparsa di otto uomini dalla locale stazione di ricerca, ritrovandosi ad affrontare i propri demoni e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Nelle scorse ore, Pizzolatto ha condiviso su Instagram i post di alcuni spettatori che hanno criticato Night Country, incluso quello di un fan che definisce il finale "tra le scritture più sciatte" e loda la prima stagione della serie, e quello di un altro che definisce la stagione 4 "un grande pasticcio" e rimprovera López per "aver mancato enormemente il bersaglio" in diversi punti della trama.

In una storia, Pizzolatto ha condiviso lo screenshot del messaggio con cui lo stesso fan che definisce la scrittura "sciatta" gli fa sapere di essergli vicino, aggiungendo che "posso solo immaginare come ci si sente ad avere il proprio lavoro massacrato e sottratto indebitamente come è accaduto ieri sera. E l'intervista in cui dice che [le stagioni 4 e 1] esistono nello stesso universo: no, non è così!!! È davvero offensivo chiamarla True Detective, e oltremodo irrispettoso invocare 'il tempo è un cerchio piatto'". Un altro ancora rimprovera anche HBO, sostenendo che "avrebbe dovuto rimanere con Pizzolatto".

Sebbene i messaggi non siano stati scritti direttamente da Pizzolatto, vederli pubblicati nel suo profilo lascia pensare che ne condivida il contenuto. Ed è quello che deve aver pensato la pugile diventata attrice Kali Reis quando su X ha scritto: "È un vero peccato... ma ehi, immagino che 'se non hai niente di buono da condividere, m***a sugli altri' sia la prassi di questi tempi. Lol". Le sue parole si aggiungono a quelle più distensive di Issa López, che in una precedente intervista con Vulture aveva detto: "Credo che ogni narratore abbia una relazione molto specifica, peculiare e unica con le storie che crea, e qualunque siano le sue reazioni, ha diritto ad averle". In effetti, Pizzolatto critico lo era stato ben prima di queste sue ultime uscite, dimostrando di non essere stato felice di lasciare la sua creatura nelle mani di qualcun altro. Aveva tenuto a precisare di non avere avuto "alcun input su questa storia o qualsiasi altra cosa", aggiungendo di non potersi biasimare, e aveva cambiato la sua biografia su Instagram scrivendo "True Detective S1-3 (NOT Night Country)".