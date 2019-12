L'ideatore di Tredici crea un altro teen drama per Netflix

News Serie TV

Brian Yorkey adatterà il prossimo romanzo di Neal Shusterman Game Changer.

Ora che il sipario sta per calare su Tredici (la quarta stagione, disponibile nel 2020, sarà l'ultima), Netflix ha pensato bene di unire nuovamente le forze con Brian Yorkey, l'ideatore della serie di successo, per portare in tv un nuovo teen drama basato su un altro romanzo Young Adult.

Secondo Deadline, il servizio di video in streaming ha avviato lo sviluppo di Game Changer, serie tratta dal libro omonimo dell'affermato Neal Shusterman, che Yorkey adatterà insieme allo stesso scrittore. Entrambi ne saranno inoltre i produttori esecutivi. Nulla si sa per ora della trama, giacché il racconto non è stato ancora pubblicato dalla HarperCollins (l'uscita è prevista per settembre del prossimo anno). Tuttavia, fonti ben informate la descrivono come la versione teen e ambientata nei giorni nostri di In viaggio nel tempo (o Quantum Leap).

Seguita da milioni di adolescenti, Tredici ha aperto la strada a numerosi altri teen drama su Netflix e sugli altri servizi streaming. La serie si basa sul romanzo di Jay Asher 13 Reasons Why, la cui storia però si esaurisce nella prima stagione.