L'ideatore di The Boys durissimo con i fan dopo i commenti misogini a Erin Moriarty

Eric Kripke difende l'attrice dopo il post in cui ha rivelato di aver ricevuto commenti sessualmente offensivi.

Sono durissime le parole usate dal co-ideatore di The Boys Eric Kripke per difendere l'attrice Erin Moriarty, protagonista della serie di successo di Prime Video nei panni della Super Annie January/Starlight, dai fan (ammesso li si possa definire tali) che, come da lei ammesso in un tweet, l'hanno fatta sentire "messa a tacere", "disumanizzata" e "paralizzata" con molestie misogine online.

In un messaggio condiviso attraverso il suo profilo Twitter, Kripke ha scritto: "Ciao troll! Primo, quanto successo è assolutamente l'opposto del f*****o messaggio della serie. Secondo, stai causando dolore a persone reali con sentimenti reali. Sii gentile. Se non puoi esserlo, riempiti la bocca di c***i, vattene a*******o e non guardare The Boys, non ti vogliamo".

Il messaggio di Erin Moriarty

Il tweet con il quale Moriarty ha denunciato il trolling misogino diceva: "Ho versato sangue, sudore e lacrime in questo ruolo (più e più volte). Sono cresciuta nei panni di questo personaggio. Tutto ciò mi ha spezzato il cuore. Mi sono fatta in quattro per questo ruolo e questo tipo di trolling è esattamente ciò contro cui questo personaggio (Annie) andrebbe. Ognuno sta affrontando le proprie battaglie; non rendiamolo più difficile. Non appesantirò mai intenzionalmente (e soprattutto) pubblicamente le vostre. Questo ha solo rafforzato in me il muscolo dell'empatia, e a chiunque mi venga incontro dico: ti vedo, non ti odio, mi limito a empatizzare e perdonare".

Il messaggio di Kripke segue quelli dei numerosi membri della famiglia di The Boys che hanno difeso l'attrice dopo il suo post. La co-star Jack Quaid ha scritto. "Ti voglio bene, Erin. Siamo tutti qui per te. Sei una forza della natura così incredibile e piena di talento e mi considero molto fortunato a conoscerti. Continua a brillare. Lascia a noi i troll. Ti copriamo le spalle". Antony Starr ha aggiunto: "Appoggio te e quello che dici qui al 100%. Ben detto. Il tuo lavoro nello show è ed è sempre stato stellare e tu sei bellissima dentro e fuori. Continua a brillare".