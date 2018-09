L'ideatore di Modern Family preannuncia la morte di un "personaggio importante"

Modern Family perderà uno dei suoi personaggi nella prossima, decima stagione. A rivelarlo, con una mossa che lascia sorpresi, è il co-ideatore Christopher Lloyd, precisando che tale "personaggio importante" non vivrà abbastanza a lungo per vedere il finale del ciclo di episodi al via negli Stati Uniti su ABC il 26 settembre.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Lloyd ha anticipato che l'addio al misterioso personaggio "sarà un evento commovente", aggiungendo che "avrà ripercussioni per diversi episodi". E ha continuato: "Affronteremo avvenimenti della vita più grandi in questa stagione. [La morte] è sicuramente un argomento con il quale le famiglie devono fare i conti, e in tv, non è facile farlo perché è un tema pesante. Tuttavia, è altrettanto vero che sarebbe insolito se una famiglia non ci passasse".

Il tentativo sembra quello di riportare sulla serie parte dell'attenzione persa per strada negli ultimi anni, conseguentemente al crollo delle medie d'ascolto. La scorsa stagione Modern Family ha appassionato 5,7 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dell'1.6, il 17 e 24 percento in meno rispetto alla precedente. Numeri molti lontani da quelli del 2012, quando la terza stagione riuniva oltre 12 milioni di spettatori, con un rating del 5.1.