L'ideatore di Hill House Mike Flanagan lascia Netflix per Amazon, cancellata The Midnight Club

La serie si ferma dopo una sola stagione. Ora Flanagan svilupperà e produrrà altri progetti per Prime Video.

Quel meraviglioso sodalizio che ha dato i natali alle serie horror di successo The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass sta per finire. Il loro ideatore, regista e produttore esecutivo Mike Flanagan, nella scuderia di Netflix dal 2018, ha firmato un nuovo accordo pluriennale di collaborazione esclusiva con la concorrente Amazon Studios, insieme con il suo frequente collaboratore e partner alla Intrepid Pictures Trevor Macy. L'impegno prevede lo sviluppo e la produzione di progetti per il servizio streaming Prime Video.

L'accordo che Flanagan e Macy avevano firmato con Netflix all'inizio del 2019, in occasione del rinnovo di The Haunting, scadrà a breve e si dice che i due abbiano incontrato diverse realtà streaming prima di unirsi ad Amazon. In una nota pubblicata da Deadline, dichiarano: "Amazon è uno studio che ammiriamo da tempo. Il loro impegno per realizzare serie e contenuti rivoluzionari è in linea con l'etica e ciò che abbiamo costruito a Intrepid. Non vediamo l'ora di lavorare con tutto il team di Amazon mentre portiamo il nostro marchio di produzione di genere al servizio e al pubblico di tutto il mondo".

The Midnight Club cancellata dopo una sola stagione

L'uscita del duo da Netflix si è subito tradotta nella cancellazione di The Midnight Club, la più recente creazione di Flanagan per la piattaforma, adattamento dell'omonimo romanzo del 1994 scritto da Christopher Pike, della quale non sarà prodotta una seconda stagione. Co-ideata con Leah Fong, la serie era ambientata in una struttura per giovani malati terminali e seguiva otto di questi riunirsi ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie inquietanti e trovare segni del soprannaturale dall'aldilà. In una precedente occasione, parlando del futuro di The Midnight Club, Flanagan aveva detto: "È stata progettata per continuare. Pike ha 80 libri, quindi abbiamo un sacco di materiale incredibile da cui attingere. Non abbiamo risposto ad alcune delle domande più importanti della stagione. Quelle risposte esistono, ma sono state pensate per la prossima stagione. Se non ce ne sarà una, le metterò su Twitter".

Il nuovo accordo in esclusiva con Amazon Studios chiude definitivamente la porta anche alla possibilità di una terza stagione di The Haunting dopo Hill House e Bly Manor. Le ultime dichiarazioni di Flanagan al riguardo era state già poco incoraggianti: "Al momento non ci sono piani per altri capitoli. Mai dire mai, ovviamente, ma in questo momento con Intrepid Pictures siamo concentrati su ben altri progetti. Se le cose cambieranno, lo faremo senz'altro sapere a tutti!”. Invece, non dovrebbe subire contraccolpi la miniserie The Fall of the House of Usher, a questo punto l'ultima creazione di Flanagan per Netflix, attesa per il prossimo anno e basata sul racconto La caduta della casa degli Usher del maestro dell'horror Edgar Allan Poe.