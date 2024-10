L'ideatore di Hill House e Midnight Mass adatterà Carrie di Stephen King per una serie tv

News Serie TV

Mike Flanagan scriverà la serie e ne sarà lo showrunner e produttore esecutivo.

Il primo progetto televisivo di Mike Flanagan dopo aver lasciato Netflix ed essersi trasferito a Prime Video sarà l'adattamento di un celebre romanzo del maestro dell'horror Stephen King. Lo sceneggiatore, regista e produttore dietro le serie di successo The Haunting, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher sta lavorando per trasformare Carrie, opera di culto del 1974, primo romanzo di King ad essere stato pubblicato, in una serie tv.

Carrie: Cosa sappiamo della nuova serie tv?

Prime Video descrive la sua nuova serie di Flanagan basata su Carrie di Stephen King come "una rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White", la quale ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover fare i conti con il paesaggio alieno del liceo pubblico, una scandalosa storia di bullismo che distrugge la sua comunità e l'emergere di misteriosi poteri telecinetici.

Flanagan scriverà la sceneggiatura della serie e ne sarà lo showrunner e il produttore esecutivo, in quest'ultimo caso insieme con Trevor Macy, con il quale ha già collaborato in molti dei suoi progetti televisivi e cinematografici, inclusi Doctor Sleep e Oculus - Il riflesso del male. Diventato negli ultimi anni una delle voci più influenti nel genere horror, nel dicembre del 2022 Flanagan ha firmato un accordo pluriennale di collaborazione esclusiva con Amazon MGM Studios dopo quattro anni a Netflix.

Questo non sarà il primo adattamento di Carrie. Il più celebre è il film del 1976 diretto da Brian De Palma, con Sissy Spacek nel ruolo principale (nella foto). A questo è seguito nel 1999 Carrie 2: La furia, un film tv del 2002 scritto da Bryan Fuller (Hannibal) e, più di recente, il remake del 2013 Lo sguardo di Satana - Carrie, con Chloë Grace Moretz.