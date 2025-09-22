TGCom24
Dexter: Original Sin
Anno: 2024
3,9
Dexter: Original Sin
News Serie TV

L'ideatore di Dexter: Original Sin critico con la cancellazione del prequel

Emanuele Manta
1

Ospite di un podcast, l'ideatore di Dexter: Original Sin ha commentato la cancellazione del prequel e ha chiarito cosa ne sarà del progetto di uno spin-off incentrato su Trinity Killer.

L'ideatore di Dexter: Original Sin critico con la cancellazione del prequel

Come ci si sarebbe potuto aspettare, l'ideatore e showrunner di Dexter: Original Sin Clyde Phillips non è stato per nulla contento di sapere che Paramount+ e Showtime avevano deciso di tornare sui propri passi cancellando il prequel di Dexter quattro mesi dopo averlo rinnovato per una seconda stagione. Lo ha rivelato nella puntata più recente del podcast Dissecting Dexter, durante la quale ha parlato anche del futuro del franchise e, in particolare, del progetto di un altro spin-off incentrato su Trinity Killer.

Dexter: Original Sin, l'ideatore sulla cancellazione del prequel

"Quella sera ho ricevuto una telefonata difficile", ha detto Phillips al podcast. "Avevano già rinnovato la serie e avevo informato tutti gli sceneggiatori e tutti gli attori, e poi hanno ritirato l'ordine. Non è stata gestita bene, e non ne sono contento". Le ragioni di una simile decisione non sono state chiarite da Paramount. Alcuni ritengono che avere in produzione contemporaneamente due serie incentrate sullo stesso personaggio - Dexter: Original Sin e il sequel Dexter: Resurrection - potesse finire col confondere il pubblico. L'ipotesi più accreditata, che non esclude quest'ultima, avrebbe a che fare però con la recente fusione tra Paramount Global e Sydance Media e, quindi, con una differente strategia da parte della nuova dirigenza.

Ipotesi che si ritrova nelle parole di Phillips, il quale ha detto che nei piani originali di Paramount c'era l'obiettivo di creare un Dexterverse fatto di più serie interconnesse da trasmettere su Paramount+ e CBS, nello stesso modo in cui sta avvenendo ad esempio con Yellowstone. Quei piani includevano un altro spin-off incentrato su Trinity Killer, il personaggio interpretato da John Lithgow, nel frattempo unitosi al cast dell'adattamento televisivo di Harry Potter. L'ideatore ha rivelato che il team di sceneggiatori aveva completato la stesura delle sceneggiature dei 10 episodi, ma che la fusione ha riscritto il destino della potenziale serie.

Dexter: Original Sin
Anno: 2024
3,9
Dexter: Original Sin
