L'hacker de Il Trono di Spade tra i ricercati dell'FBI

È una delle serie tv più seguite nel mondo, capace di muovere centinaia di milioni di dollari da e per gli Stati Uniti. Questo basta a spiegare perché l'FBI ha preso molto seriamente l'infelice vicenda che la scorsa estate ha coinvolto Il Trono di Spade e la rete HBO, dopo che diverse informazioni sensibili sono state trafugate durante la programmazione della settima stagione. I federali hanno ora identificato il presunto responsabile.

Durante una conferenza stampa, l'FBI e l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York hanno dichiarato che un iraniano di nome Behzad Mesri è ricercato per aver "rubato dati oggetto di proprietà, incluse informazioni sugli episodi inediti della popolare serie televisiva, Game of Thrones, cercando quindi presumibilmente di ricattare HBO". Nello specifico, l'uomo è "ricercato per il suo presunto coinvolgimento in attività criminali che includono l'accesso non autorizzato a sistemi informatici, il furto da tali sistemi di dati oggetto di proprietà, e la tentata estorsione di circa 6 milioni di dollari in Bitcoin", come si legge nel manifesto diffuso dal Bureau.

Accusato di aver trafugato anche episodi inediti delle altre serie di HBO Ballers, Room 104 e Curb Your Enthusiasm, nonché diverse sceneggiature de Il Trono di Spade e alcune e-mail dei dirigenti, Mesri fa parte di un gruppo di hacker noto come Black Hat Security, che ha lavorato per l'esercito iraniano in alcuni attacchi informatici contro Israele. Nessun contenuto video della serie fantasy è stato divulgato, quindi le azioni di Mesri non hanno a che fare con la famigerata diffusione illegale online dell'episodio della settima stagione The Spoils of War prima della sua messa in onda, leak per il quale le autorità indiane hanno arrestato ad agosto quattro persone. È stato spiegato però che l'uomo ha inviato ai media e-mail che schernivano la rete, chiedendo presumibilmente un riscatto - non è chiaro se pagato da HBO - per non divulgare i contenuti.