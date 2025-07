L'estate nei tuoi occhi: Visualizzazioni in crescita su Prime Video per la stagione 3

News Serie TV

25 milioni di spettatori per il lancio della terza e ultima stagione de L'estate nei tuoi occhi. Il successo crescente porterà all'ordine di uno spin-off? Ecco la risposta di Amazon.

L'estate nei tuoi occhi si conferma uno dei grandi successi di Prime Video. La terza e ultima stagione del teen drama tratto dai romanzi di Jenny Han, anche ideatrice dell'adattamento, ha attirato 25 milioni di spettatori in giro per il mondo nella settimana successiva al lancio lo scorso 16 luglio. Il risultato è in crescita del 40% rispetto ai numeri della stagione precedente nella prima settimana di disponibilità nel luglio del 2023, ovvero 17,9 milioni di spettatori.

L'estate nei tuoi occhi: Il successo continua

Il servizio streaming di Amazon riferisce che la terza stagione de L'estate nei tuoi occhi ha raggiunto la quinta posizione nella classifica delle stagioni diverse dalla prima più viste di sempre dai suoi abbonati, dietro alla seconda e alla terza stagione di Reacher, alla seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e alla quarta stagione di The Boys. Inoltre, la serie ha triplicato il proprio pubblico rispetto alla prima settimana di disponibilità del ciclo inaugurale, i cui episodi sono stati da poco rilasciati gratuitamente nel profilo YouTube della piattaforma, anche in Italia.

"Vedere come L'estate nei tuoi occhi abbia avuto risonanza tra milioni di persone, come la storia abbia suscitato così tante conversazioni tra i fan, riportato i libri in cima alle classifiche dei più venduti e ispirato così tante reazioni da parte degli spettatori sui social media, è tutto quello che avrei potuto sperare e anche di più", ha affermato Han. "Come ideatrice e co-showrunner, sono incredibilmente orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato. Sono grata di aver potuto realizzare tutte e tre le stagioni, una per ogni libro, e grata che il pubblico abbia accolto con tanta passione la storia che volevo raccontare".

L'estate nei tuoi occhi: È davvero finita?

Se è vero che la terza stagione porta alla sua naturale conclusione la storia de L'estate nei tuoi occhi, così come Han l'ha raccontata nei suoi romanzi, risultati simili potrebbero rendere difficile ad Amazon rinunciare a un format così forte. Presso lo studio, la serie ha avuto un ruolo importante nel prendere coscienza della necessità di una strategia a lungo termine per il domino del genere Young Adult, come Prime Video ora sta facendo. "Devo dare merito a questa serie in particolare di averci aiutato a capire davvero cosa sia possibile fare con questo tipo di successi", ha affermato il presidente della divisione televisiva di Amazon MGM Studios Vernon Sanders in un'intervista con Variety.

Dopo L'estate nei tuoi occhi, sono arrivate serie come Maxton Hall - Il mondo tra di noi, Motorheads, L'estate dei segreti perduti e Overcompensating - L'inganno. Inoltre, arriveranno prossimamente gli adattamenti di Off Campus, Un'estate dopo l'altra e Rise of the Empress, solo per ricordarne alcuni. In tutto questo, ci sarà ancora spazio per i personaggi di Cousins, eventualmente con uno spin-off come si vocifera sempre più insistentemente? La risposta di Sanders è stata: "Tutti i piani partono a Jenny Han, e lei sapeva fin dall'inizio come voleva farlo, perciò ci siamo concentrati su questo, a realizzare la stagione nel modo giusto e concluderla nel modo giusto. Penso che, nel momento in cui tutta la serie sarà pubblicata, potremo parlarne meglio con lei. Ha nuove idee che non vede l'ora di vagliare. Quindi, qualunque cosa Jenny voglia fare, vogliamo farla con lei".