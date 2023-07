L'estate nei tuoi occhi: Nella stagione 2 un dolce ricordo di Belly e Conrad, ma come cambia rispetto al romanzo

News Serie TV

L'estate nei tuoi occhi torna su Prime Video con la seconda stagione e non farà a meno della "cioccolata calda" del secondo romanzo. L'autrice ha precisato come hanno lavorato alla scena per non deludere le aspettative dei fan.

L'estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty nella versione originale) riaccende l'interesse verso i drammi sentimentali di Belly (Lola Tung) con la seconda stagione. I primi tre episodi sono disponibili in streaming su Prime Video da oggi ma, prima ancora dell'uscita, l'autrice dei romanzi Jenny Han aveva promesso al pubblico che avrebbe ottenuto anche la trasposizione di una delle scene più dolci e romantiche del secondo volume, Non è estate senza di te. E se vi dicessimo che include una tazza di cioccolata calda al mare d'inverno?

L'estate nei tuoi occhi: L'autrice dei romanzi sulla scena della cioccolata calda nella stagione 2

Le trasposizioni cinematografiche e televisive possono risultare ostili agli occhi dei lettori perché il più delle volte sono costrette a sacrificare o addirittura snaturare alcuni passaggi narrativi. Jenny Han ha rincuorato i fan, precisando che una delle scene più dolci del secondo romanzo è stata adattata anche nella seconda stagione della serie tv. A quale si riferisce? Chi avrà letto i romanzi saprà che Belly e Conrad (Christopher Briney) condividono un momento speciale in Non è estate senza te che coinvolge una tazza di cioccolata calda. Nel romanzo, Belly è in viaggio con Jeremiah e ripensa a una notte d'inverno del passato con Conrad, entrambi da soli nella casa al mare, con una cioccolata calda sorseggiata da una tazza molto particolare. Si tratta di un flashback importante per Belly nel romanzo, poiché in quel momento la sua relazione con Conrad non è così idilliaca. Jenny Han ha garantito a Entertainment Weekly che la scena in questione si svolge quasi alla lettera anche nella serie tv, sotto sua specifica richiesta.

Ogni volta che c'è una scena nei libri che so essere davvero importante per i lettori, cerco di renderla sacra per lo show. Avevo parlato molto sia con Chris che con Lola della scena e ne eravamo tutti davvero entusiasti. Sapevamo quanto fosse importante la scena per i fan. I libri sono usciti tanto tempo fa e le persone hanno avuto tempo e modo di leggerli più volte, per cui hanno quelle parole impresse nei ricordi. Voglio mantenere quelle promesse, almeno per alcune scene, e questa rientra sicuramente come regalo che volevo fare ai fan.

Tuttavia, sempre parlando della scena in questione, la scrittrice ha aggiunto di aver apportato alcune modifiche per adattarla alla seconda stagione: "Ho cambiato l'ordine delle cose. Belly e Conrad sono entrambi un po' nervosi all'inizio e il mio obiettivo con questa scena era mettere Belly alla guida. È lei che ha il controllo dell'intera scena e Conrad sta seguendo il suo esempio". Belly e Conrad si intrufolano nella casa al mare d'inverno e sono completamente da soli, senza il fratello Jeremiah o le loro madri. Si tratta di una prima volta per entrambi, sono al buio e fa freddo e quell'esperienza diventa il loro segreto. Jenny Han ha condiviso anche eccitazione in merito alla canzone scelta per accompagnare un momento così romantico.



Finora i romanzi di Jenny Han hanno ottenuto grande spazio nel mondo dell'intrattenimento. Oltre a L'estate nei tuoi occhi distribuita da Prime Video, su Netflix è disponibile la trilogia di To All the Boys che include Tutte le volte che ho scritto ti amo, P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre, così come una Serie TV spin-off intitolata XO, Kitty (già rinnovata per una seconda stagione).