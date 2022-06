L'estate nei tuoi occhi: Il trailer ufficiale italiano del teen drama estivo di Prime Video

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming dal 17 giugno.

Quale momento migliore dell'estate - con tutta la sua spensieratezza - per innamorarsi? Ma cosa fare quanto i cuori che battono l'uno per l'altro sono tre? Il 17 giugno sarà disponibile su Prime Video L'estate nei tuoi occhi, un nuovo teen drama basato sull'omonimo romanzo di successo scritto da Jenny Han, anche ideatrice dell'adattamento con Gabrielle Stanton (Titans). Il servizio streaming ne ha diffuso il trailer ufficiale italiano.

L'estate nei tuoi occhi: La trama e il cast

Han è la stessa scrittrice di Tutte le volte che ho scritto ti amo, la popolare trilogia che ha ispirato i film di Netflix. In L'estate nei tuoi occhi racconta la storia di Belly (interpretata da Lola Tung), un'adolescente che misura il tempo in estati (tutto ciò di bello e magico che è accaduto nella sua vita, è avvenuto fra giugno e agosto) e che, dopo l'arrivo nella casa sulla spiaggia della migliore amica di sua mamma, si ritrova al centro di un triangolo amoroso con i figli di lei, Jeremiah e Conrad (Christopher Briney e Gavin Casalegno), gli amici con i quali è cresciuta.

Una storia di formazione sul primo amore, il primo cuore infranto e la magia di un'estate perfetta, la serie affronta anche diversi altri temi, come i rapporti in continua evoluzione tra madri e figli e il potere duraturo delle forti amicizie femminili. Nel cast troviamo anche Jackie Chung, Rachel Blanchard (You Me Her), Sean Kaufman, Alfredo Narciso (Manifest), Minnie Mills, Colin Ferguson (Eureka) e Tom Everett Scott (Tredici).