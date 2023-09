L'estate nei tuoi occhi: Dopo il successo della stagione 2 si pensa a più di uno spin-off

News Serie TV

Lo rivela il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon Studios Vernon Sanders, all'indomani del rinnovo per una terza stagione.

L'estate nei tuoi occhi, la serie tv di Jenny Han basata sulla sua fortunata trilogia di romanzi YA The Summer I Turned Pretty, si è confermata un grande successo per Amazon e Prime Video nella seconda stagione. Secondo il servizio streaming, è attualmente la seconda serie più vista di sempre sulla piattaforma dalle donne tra 18 e 34 anni, dietro solo a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Quest'estate, i suoi nuovi episodi hanno spinto la crescita del numero di abbonati e, in occasione dell'uscita dei primi tre il 14 luglio scorso, l'adattamento ha raddoppiato il pubblico della prima stagione. Di fronte a un simile risultato, suona logico il tentativo da parte di Amazon di cavalcare l'onda anche attraverso lo sviluppo di più di un potenziale spin-off.

L'estate nei tuoi occhi: Spin-off in arrivo su Prime Video?

"Per anni, era stato uno dei nostri obiettivi avere quella serie distintiva per quel pubblico. Perciò siamo al settimo cielo", ha dichiarato il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon Studios Vernon Sanders in un'intervista con Deadline. "Questo show continuerà a essere un grande centrotavola per noi, e abbiamo assolutamente intenzione di continuare a costruirlo. Jenny ha una grande visione su dove vuole arrivare con esso, ma siamo già al lavoro per sviluppare pezzi complementari".

Sanders ha riconosciuto i meriti di chi ha lavorato per far crescere L'estate nei tuoi occhi, rendendola una serie di punta di Prime Video. "Devo dare molto credito al nostro team di pubbliche relazioni e al nostro team marketing per aver lavorato così a stretto contatto con Jenny e, onestamente, a tutto il nostro team musicale. La musica in quella serie è fondamentale, come saprete, così come il successo che abbiamo avuto in entrambe le stagioni collaborando con Taylor Swift, il suo team e tanti artisti", ha detto. "C'è una serie di libri preesistente. Ci sono così tanti elementi diversi che hanno lavorato tutti a stretto contatto durante il lancio della seconda stagione. A cominciare da Jenny e il suo team, e poi un gruppo davvero impegnato di produttori esecutivi che sono essi stessi dei grandi fan; e credo che sia dovuto a tutto il loro duro lavoro. Ma si tratta semplicemente di una grande serie".

"Non c'è bisogno di un sacco di effetti speciali", ha continuato il dirigente. "Non si tratta di fronzoli, si tratta di personaggi e di narrazione universale. Devo fare i complimenti allo straordinario cast... sono così brillanti nelle loro interpretazioni e anche dei partner meravigliosi". E interrogato sull'espressione "pezzi complementari", Sanders ha concluso: "Restate sintonizzati, perché Jenny ha delle sorprese entusiasmanti. Dirò che siamo felicissimi della terza stagione e che lei ha una visione per qualcosa di più".