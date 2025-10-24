L'attrice di 9-1-1: Nashville Isabelle Tate è morta: Aveva solo 23 anni e questo era stato il suo primo ruolo televisivo

News Serie TV

È morta a soli 23 anni Isabelle Tate, attrice apparsa pochi giorni fa nel primo episodio della nuova serie tv 9-1-1: Nashville. Il ricordo della star Hunter McVey.

Apparsa a inizio mese nel primo episodio della nuova serie di ABC 9-1-1: Nashville, suo primo ruolo in una produzione televisiva, l'attrice Isabelle Tate è morta domenica scorsa all'età di 23 anni. Soffriva di una rara forma di Charcot-Marie-Tooth, una patologia neurologica genetica che causa sintomi permanenti e progressivi, tra cui debolezza muscolare e atrofia di braccia e gambe, perdita di sensibilità e altre complicazioni.

L'addio a Isabelle Tate: Il ricordo della star di 9-1-1: Nashville Hunter McVey

"Conoscevo Izzy da quando era adolescente e di recente era tornata a recitare", ha dichiarato Kim McCray della McCray Agency, la sua agenzia di talenti, attraverso una nota. "Aveva ottenuto la parte nella prima serie per la quale aveva fatto il provino, 9-1-1: Nashville. Si era divertita moltissimo. Un ringraziamento speciale a Mark Fincannon e Shelby Holt per averla scelta e a Caroline Locorriere per il meraviglioso incoraggiamento e la spinta a tornare nel mondo della recitazione. Anche a Lora Sorrentino per aver reso la sua esperienza sul set positiva. Il mio affetto va alla sua meravigliosa madre, Katerina Kazakos Tate, a sua sorella Daniella, alla famiglia e agli amici. Sono stata molto fortunata a conoscerla e mancherà moltissimo a tantissime persone".

Nel pilota di 9-1-1: Nashville, Tate ha interpretato Julie, una ragazza sulla sedia a rotelle che interagisce con Blue, il vigile del fuoco interpretato da Hunter McVey, nel locale dove lui lavora come spogliarellista. "Sono rimasto scioccato quando ho appreso la notizia", ha dichiarato McVey. "Non conoscevo Isabelle prima delle riprese, ma non avrei potuto desiderare una persona migliore con cui lavorare in uno dei miei primi giorni sul set. Ero terrorizzato, nervoso, e dopo ogni ciak ci scambiavamo due parole, che da parte sua erano sempre di supporto. Ho avuto il piacere di parlare con lei dopo la scena e aveva un'energia incredibile. Si vedeva che portava gioia a molte persone. Sono grato di avere avuto la possibilità di lavorare con Isabelle e che una parte di lei vivrà per sempre nell'episodio pilota di 9-1-1: Nashville. Prego per la sua famiglia".