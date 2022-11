L'attore di Squid Game Oh Yeong-su accusato di molestie sessuali in Corea

News Serie TV

La star 78enne, che nella serie di successo di Netflix ha interpretato il giocatore numero 1, incriminata per condotta sessuale inappropriata: ma lui nega tutte le accuse.

Oh Yeong-su, attore coreano diventato famoso in tutto il mondo grazie alla serie Netflix Squid Game nel ruolo del giocatore 001 alias Il-nam Oh, è accusato di molestie sessuali in madrepatria. Lo riportano diverse fonti coreane nonché l'agenzia di stampa France-Presse (AFP). Secondo il procuratore distrettuale di Suwon, la star 78enne avrebbe toccato in maniera inappropriata una donna cinque anni fa, nel 2017. Per il momento, però, il diretto interessato ha negato tutte le accuse e si è detto innocente.

Squid Game: Le accuse che pendono sull'attore che interpreta il giocatore 001

I fatti sarebbero avvenuti 5 anni fa e il caso era stato persino archiviato. Ma, secondo quanto riportato dai media coreani, sarebbe stato riaperto in seguito al ricorso in appello fatto dalla vittima. La testata JTBC riporta che Oh, nel corso delle indagini, avrebbe negato tutte le accuse a suo carico e si sarebbe difeso dicendo che avrebbe semplicemente tenuto la mano della donna per mostrarle la strada intorno a un lago. Tramite un comunicato diffuso da JTBC l'attore ha spiegato: "Mi sono scusato perché ha detto che non avrebbe fatto storie, ma ciò non significa che confermo le accuse". AFP, tuttavia, ha intervistato un funzionario del tribunale di Suwon che ha dichiarato che "non tutto quello che viene riportato dai media locali è corretto". Per il momento, pertanto, tutte le notizie che arrivano dalla Corea del Sud sono da verificare.

Il primato di Oh Yeong-su, primo coreano a vincere un Golden Globe

Oh Yeong-su, che in Squid Game si è fatto notare e apprezzare nel ruolo dell'anziano giocatore Il-nam Oh (che abbiamo scoperto anche essere uno degli inventori dei giochi mortali che sono al centro della serie) ha fatto la storia lo scorso gennaio vincendo il suo primo Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film tv. Oltre che di un record personale, si è trattato anche di un record assoluto visto che è stato il primo attore coreano a vincere questo ambito riconoscimento. Intanto, lo ricordiamo, Squid Game tornerà su Netflix con la seconda stagione dopo lo straordinario successo del primo ciclo (con 1,65 miliardi di ore di visione nei primi 28 giorni dall'uscita, la serie coreana è ancora lo show più visto in assoluto sulla piattaforma di video in streaming). Non c'è ancora una data di uscita ma, basandoci sulle dichiarazioni del creatore Hwang Dong-hyuk, i nuovi episodi dovrebbero arrivare nella seconda metà del 2024.