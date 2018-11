L'anime Cowboy Bebop diventa una serie live-action per Netflix

Netflix, che nelle ultime ore non si è risparmiato negli annunci, porterà sul piccolo schermo Cowboy Bebop, serie live-action di 10 episodi basata sul popolarissimo anime giapponese degli Anni '90 conosciuto con lo stesso nome.

Ambientata nel futuro, la serie segue un gruppo di cacciatori di taglie in fuga dal loro passato - Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed - mentre è sulle tracce dei criminali più pericolosi del sistema solare. Come cowboy del Vecchio West, questi individui coraggiosi e altamente capaci si spostano di pianeta in pianeta a bordo della loro astronave, il Bebop.

Christopher L. Yost, già all'opera in Star Wars: Rebels e in diverse serie animate Marvel, scriverà la sceneggiatura del primo episodio, mentre Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg (Knightfall, Origin) ne saranno gli showrunner e con lui i produttori esecutivi. Il team di produzione include inoltre Marty Adelstein, Becky Clements, Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki, Shin Sasaki, Tetsu Fujimura e Matthew Weinberg, mentre Shinichiro Watanabe, regista dell'anime originale, darà il suo contributo come consulente.