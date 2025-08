L'amore non va in vacanza: Apple TV+ lavora a una serie tv basata sull'amata commedia romantica

News Serie TV

Apple TV+ sta sviluppando un adattamento tv del film L'amore non va in vacanza di Nancy Meyers: ecco i primi dettagli.

Quasi due decenni dopo l'uscita nelle sale, L'amore non va in vacanza (The Holiday, in originale), l'amatissima commedia romantica di Nancy Meyers, si prepara a tornare in una nuova veste. Apple TV+ sta infatti lavorando a un adattamento televisivo in formato miniserie, come rivela Deadline. La storia dovrebbe basarsi su nuovi personaggi, ma l'obiettivo è lasciare intatta la magia dell'originale. Ecco i primissimi dettagli sul progetto.

L'amore non va in vacanza: Cosa sappiamo sulla miniserie di Apple TV+

Le fonti parlano di un progetto attualmente in sviluppo presso il team britannico di Apple TV+. Alla scrittura e produzione esecutiva troviamo Krissie Ducker (Sweetpea), mentre l'attore e sceneggiatore Rob Delaney (Catastrophe) è stato coinvolto come consulente creativo. Il progetto è prodotto da Left Bank Pictures, società di produzione già nota per The Crown.

La trama e il cast del nuovo progetto

La nuova serie sarà ambientata tra Stati Uniti e Regno Unito, proprio come il film originale. Al centro della trama ritroveremo due donne single (una americana e una britannica) che decidono di scambiarsi casa durante le festività natalizie per fuggire da delusioni sentimentali. La distanza e il cambio di prospettiva porteranno entrambe a riscoprire se stesse... e a incontrare l'amore. Anche se gli amati Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black non torneranno (e non sono previsti cameo), sarebbe in corso il casting di due attrici di fama internazionale per i ruoli principali. Le prime offerte sarebbero già state inviate da entrambe le sponde dell'Atlantico. Se tutto procederà come previsto, la serie riceverà presto il via libera ufficiale.

La reazione di Nancy Meyers e l'eredità del film originale

Sorprendentemente Nancy Meyers (autrice, regista e produttrice del film originale) non è coinvolta nell'adattamento. La regista ha scoperto il progetto solo che la notizia è rimbalzata sui social, e ha commentato: "Notizia nuova per me. Immaginate la mia sorpresa quando ho aperto Instagram e questo è stato il primo post che ho visto".

L'amore non va in vacanza, uscito nel 2006, è diventato un classico delle feste nonostante Meyers non lo avesse concepito come un film natalizio. La storia segue Amanda Woods (Cameron Diaz), produttrice di trailer cinematografici di Los Angeles, e Iris Simpkins (Kate Winslet), giornalista londinese, entrambe reduci da dolorose rotture sentimentali. Dopo essersi conosciute online, decidono di scambiarsi le rispettive abitazioni per qualche settimana. Durante questa esperienza, Amanda incontra Graham (Jude Law), affascinante fratello vedovo di Iris, mentre quest'ultima stringe un legame profondo con Arthur (Eli Wallach), anziano sceneggiatore hollywoodiano, e si lascia conquistare dal dolce Miles (Jack Black), compositore amico di Amanda. Il film fu un successo al botteghino, con oltre 200 milioni di dollari incassati a livello globale, e continua a essere il classico natalizio che molti amano riguardare sotto Natale. Confidiamo che avremo altre notizie su questa nuova miniserie proprio entro il periodo festivo.