L'ammissione di Patrick Stewart: In The Next Generation sono stato un "severo bastardo" con i colleghi

L'attore, diventato una leggenda nei panni di Jean-Luc Picard in Star Trek, si confessa nel suo nuovo libro di memorie.

La leggenda di Star Trek Patrick Stewart, protagonista per sette stagioni della serie sci-fi di culto The Next Generation e più di recente di nuovo nei panni di Jean-Luc Picard in Picard, ha ammesso di non essere sempre stato quella presenza avuncolare e amata che molti gli riconoscono oggi. In particolare, nel suo libro di memorie appena uscito, l'attore nominato agli Emmy rivela di un momento, durante la prima stagione di TNG, in cui si scagliò contro i suoi co-protagonisti.

Patrick Stewart: Le ammissioni su The Next Generation

Data la sua formazione classica e i suoi periodi presso istituzioni come la Royal Shakespeare Company, "potrei essere stato un severo bastardo" scrive Stewart in un estratto pubblicato in esclusiva da The Hollywood Reporter. L'attore 83enne spiega che a farlo arrabbiare fu l'atteggiamento apatico del cast rispetto alle riprese della serie, così come l'affermazione della co-star Denise Crosby (interprete di Tasha Yar) secondo la quale dovevano divertirsi un po'. "'Non siamo qui per divertirci, Denise'", le disse. E quando il cast non riuscì a contenere le risate per il suo atteggiamento altezzoso, "non gestii bene la cosa. Me ne andai dal set ed entrai nella mia roulotte, sbattendo la porta".

Stewart racconta anche che in quell'occasione gli animi si stemperarono un po' grazie a un'iniziativa dei colleghi Jonathan Frakes (Will Riker) e Brent Spiner (Data), i quali lo raggiunsero alla sua roulotte per parlare. Sebbene i due ammisero che il cast forse si era fatto prendere un po' troppo la mano, Stewart scrive: "chiarirono anche quanto fosse stato sgradevole - e certamente non un esempio di grande leadership - che avessi cercato di risolvere la questione dando lezioni e rimproverando il cast. Non ero riuscito a capire la situazione, imponendo un comportamento da Royal Shakespeare Company a persone abituate ai metodi delle produzioni episodiche - che era, dopo tutto, ciò che stavamo girando". Oggi, a distanza di anni, Stewart scrive di ricordare quella vicenda, non l'unico momento di iniziale tensione sul set, come qualcosa di "esilarante".