L'amica geniale: Il primo trailer della Serie TV tratta dai libri di Elena Ferrante

Vero e proprio fenomeno letterario, all'estero più che in Italia e soprattutto negli Stati Uniti, L'amica geniale, primo dei quattro romanzi di Elena Ferrante incentrati sulle amiche d'infanzia Lenù e Lila, diventerà quest'autunno una grande produzione televisiva internazionale grazie allo sforzo di Rai ed HBO, quest'ultima la rete dietro alcune tra le opere più memorabili della tv, ultima delle quali Il Trono di Spade. L'adattamento, una miniserie di 8 episodi, si mostra in un primo trailer in occasione dell'anteprima mondiale alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia.

Diretta da Saverio Costanzo (La solitudine dei numeri primi), L'amica geniale racconta la lunga amicizia che lega Elena e Lila, interpretate rispettivamente da Elisa Del Genio e Ludovica Nasti nella versione fanciullesca e da Margherita Mazzucco e Gaia Girace in quella adolescenziale. Quando l'amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciare tracce, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un'amicizia nata sui banchi di scuola negli Anni '50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, ma anche la sua peggiore nemica.

In Italia in onda su Rai1 dal 30 ottobre per tre settimane, L'amica geniale sarà disponibile anche in streaming su TIMvision.