L'amica geniale 2: Poster e nuovo trailer di HBO. La seconda stagione incanterà anche l'America?

La serie diretta da Saverio Costanzo debutterà negli Stati Uniti il 16 marzo.

Suona strano ma è così: noi italiani stiamo vedendo in prima visione mondiale la seconda stagione de L'amica geniale su Rai Uno. Il nuovo ciclo di episodi della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome, si prepara a debuttare anche negli Stati Uniti, su HBO. Il canale via cavo americano ha diffuso un nuovo trailer e il poster ufficiale, che vedete in basso. Nella clip si vedono scene tratte dai primi quattro episodi, già andati in onda in Italia. Il montaggio, però, restituisce perfettamente la tensione emotiva che scaturisce dalla serie.





Il successo americano de L'amica geniale

Conosciuta con il titolo inglese di My Brilliant Friend, la serie è trasmessa oltreoceano da HBO, che la ha anche co-prodotta in collaborazione con Rai Fiction, rigorosamente in italiano (o meglio, in napoletano) con i sottotitoli in inglese. Gli americani vedranno la seconda stagione dal 16 marzo, quindi quando tutti gli otto nuovi episodi saranno già stati trasmessi in Italia. Venduta in oltre 50 paesi, la serie è diventata molto presto uno dei prodotti televisivi italiani più apprezzati all'estero. La prima stagione aveva già messo d'accordo pubblico e critica esteri totalizzando un punteggio di 87 punti sul portale aggregatore di recensioni Metacritic. "Trasportandoci nelle vite, gli amori e le lotte di un gruppo di ragazzi che si avvia verso l'età adulta, L'amica geniale è il miglior teen drama dell'anno", aveva scritto Darren Franich su Entertainment Weekly. Anche la seconda stagione sembra essere attesissima oltreoceano; "Il trailer della seconda stagione vi farà venire voglia di prenotare un volo per l'Italia immediatamente", si legge su Vulture. La singolare amicizia tra Lila e Lenù continuerà a far emozionare anche l'America? Le premesse ci sono.