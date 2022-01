Kung Fu 2: La serie di The CW affida importanti ruoli ricorrenti a Vanessa Yao, Annie Q. e JB Tadena

News Serie TV

Il reboot dell'omonima serie anni '70 tornerà prossimamente negli Stati Uniti con una seconda stagione.

Il cast di Kung Fu, la serie di The CW remake moderno e al femminile dell'omonimo titolo degli anni '70 con David Corradine, si allarga. Deadline fa sapere che tre nuovi attori hanno firmato per altrettanti importanti ruoli ricorrenti in vista della seconda stagione, attesa a marzo negli Stati Uniti (in Italia la serie è ancora inedita). Sono Vanessa Yao (attrice cinese molto apprezzata a livello internazionale e protagonista del pluripremiato film Father and Hero), Annie Q. (già vista in The Leftovers e in Alex Strangelove) e JB Tadena (Westworld, NCIS, SEAL Team).

La trama della nuova Kung Fu

Scritta da Christina M. Kim (Lost) che è anche showrunner e prodotta tra gli altri dal prolifico Greg Berlanti (lo stesso dietro a serie di successo come The Flash e Riverdale), Kung Fu ruota attorno a Nicky Chen (Olivia Liang), una donna cinese americana che decide di lasciare il college e raggiungere un monastero isolato in Cina. Ma quando torna e trova la sua città natale tormentata da crimine e corruzione, vuole utilizzare le arti marziali e i valori Shaolin per proteggere la sua comunità.

La seconda stagione di Kung Fu ripartirà a gonfie vele: Nicky ha usato le sue abilità per mantenere Chinatown al sicuro anche grazie all'aiuto di Henry (Eddie Liu) che ama più che mai. La sua famiglia ha appreso delle sue "attività extracurriculari" e tutto sembrerà andare alla grande... almeno fino all'arrivo della cugina di Nicku, Mia (interpretata proprio da Vanessa Yao).

Kung Fu: Il cast e i ruoli delle new entry

Vanessa Yao sarà Mia, l'enigmatica cugina di Nicky cresciuta in isolamento con sua madre, morta anni prima. Scappata di casa, Mia arriverà da sua cugina ma la loro non sarà una reunion di famiglia tranquilla. Soprattutto, dovremo capire se per Nicky si rivelerà una preziosa alleata contro Russel Tan o se sarà solo un'avversaria da battere.

Annie Q. sarà Juliette Tan, la figlia intelligente del potente magnate degli affari, Russell Tan. Colta, precoce e già ben preparata nel mondo degli affari, Juliette offre a Russell il suo costante sostegno, desiderosa di dimostrare di essere pronta a succedergli al timone dell'impero Tan. Ma poiché i piani di suo padre si fanno più oscuri e più soprannaturali, Juliette dovrà decidere fino a che punto è disposta a spingersi per strappare il trono a suo padre.

JB Tadena interpreterà Sebastian, il talentuoso e affascinante nuovo chef del ristorante Harmony Dumplings. Affascinante, arrogante e desideroso di mostrare agli Shen quello che sa fare, Sebastian farà immediatamente girare la testa al nuovo single Ryan (Jon Prasida) ... ma l'attrazione sarà reciproca?

Oltre a Liang e Liu, il cast regolare della serie include Tzi Ma, Kheng Hua Tan, Jon Prasida, Shannon Dang, Gavin Stenhouse, Vanessa Kai, Tony Chung e Yvonne Chapman.

Foto attori: PR Machine/JC Chen/Joanna Degeneres via Deadline