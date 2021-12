Kristen Bell nel teaser della dark comedy La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

News Serie TV

La miniserie, dai produttori di Dead to me, debutta in streaming su Netflix il 28 gennaio.

Avete letto bene. Il titolo della nuova serie con Kristen Bell protagonista è proprio La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Un gioco di parole volutamente ironico? Una satira dei film thriller come il recente La donna alla finestra con Amy Adams? Certamente. In sostanza una dark comedy che si prende gioco dei classici del genere thriller psicologico e - potenzialmente - li ribalta, come si intuisce dal primo trailer che svela anche la data di uscita su Netflix, il prossimo 28 gennaio.

La trama di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra è una miniserie di 8 episodi descritta come una "commedia cupa, intrisa di vino, satira del thriller psicologico che ti farà chiedere chi, cosa, dove, perché e come diavolo?! Fino alla fine". La protagonista è Anna (Kristen Bell, che non ha certo bisogno di presentazioni ma che ricorderete sicuramente come Veronica Mars o protagonista della più recente The Good Place), una ragazza con il cuore infranto per la quale ormai i giorni sono tutti uguali. Stando alla sinossi ufficiale, Anna trascorre le sue giornate seduta accanto alla finestra a sorseggiare vino, guardando la vita che scorre fuori senza di lei. Ma quando dall'altra parte della strada si trasferiscono un affascinante vicino (Tom Riley, The Nevers) e la sua adorabile figlia (Samsara Yett, L'assistente di volo), Anna inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Finché non assiste a un brutale omicidio...ma se fosse lei il colpevole?

In questo primo teaser trailer la vediamo avedere allucinazioni e abusare di alcol e pillole (in una sequenza che ricorda molto - si presume volutamente - un'altra serie recente, L'assistente di volo). Ma cosa sarà successo? E soprattutto, quello che Anna dice è successo davvero o è solo nella sua testa?

Il resto del cast

I creatori e showrunner sono gli ideatori di Nobodies Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf mentre la casa di produzione è la Gloria Sanchez Productions, la stessa della dark comedy Dead to me con Christina Applegate e Linda Cardellini. Il cast comprende anche Michael Ealy (Stumptown) nei panni di Douglas, l'ex marito di Anna; Mary Holland (Veep) nei panni di Sloane, una gallerista d'arte che è anche la migliore amica di Anna; Shelley Hennig (Teen Wolf) nel ruolo di Lisa, descritta come "dolce e sexy"; Cameron Britton (Mindhunter) nel ruolo di Buell, il tuttofare ingenuo di Anna; Christina Anthony (mixed-ish) nel ruolo della detective Lane, un'investigatrice intelligente e concreta; e Benjamin Levy Aguilar (Filthy Rich) nei panni di Rex, un personaggio descritto come non certo il più brillante nella stanza.