Kristen Bell e Adam Brody fanno coppia in Nobody Wants This: Il trailer ufficiale della comedy di Netflix

La commedia romantica sarà disponibile in streaming dal 26 settembre.

Hanno affascinato una generazione (quella dei Millennials) recitano l'una in Veronica Mars e l'altro in The O.C. Ora Kristen Bell e Adam Brody fanno coppia nella nuova commedia romantica di Netflix Nobody Wants This, disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 26 settembre. Novità della quale è stato rilasciato il trailer ufficiale.





Nobody Wants This: La trama della serie tv

Creata da Erin Foster (The New Normal), Nobody Wants This segue i due attori nei panni di Joanne e Noah, lei una conduttrice di podcast agnostica e lui un rabbino anticonformista. Quando si incontrano a una festa e realizzano di andare d'accordo, iniziano a uscire insieme, dando forma a una coppia piuttosto improbabile ma che funziona. Tuttavia, ben presto si ritrovano a fare i conti con le loro diverse prospettive sulla vita, tutti gli odierni ostacoli all'amore e le loro famiglie a volte piene di buone intenzioni e altre volte sabotatrici, tra cui la sorella di Joanne, l'affascinante ma tagliente Morgan, e il fratello di Noah, l'eccentrico Sasha.

Questi ultimi due hanno i volti di Justine Lupe (Succession) e Timothy Simons (Veep). A loro si aggiungono gli altri membri del cast Stephanie Faracy (Devious Maids) nei panni di Lynn, la madre da poco divorziata di Joanne e Morgan; Tovah Feldshuh (Crazy Ex-Girlfriend) di Bina, la madre freddamente distaccata di Noah, per la quale la famiglia è tutto; Paul Ben-Victor (The Wire) di Ilan, il padre e la bussola morale di Noah; Michael Hitchcock (Crazy Ex-Girlfriend) di Henry, il padre di Joanne e Morgan, reduce dal coming out; Jackie Tohn (GLOW) di Esther, la moglie di Sasha intollerante agli sciocchi; Sherry Cola (Good Trouble) di Ashley, la migliore amica di Joanne, pragmatica e orgogliosamente lesbica; Emily Arlook (Grown-ish) di Rebecca, la "perfetta" fidanzata ebrea di Noah che ha fatto "tutto bene" per convincerlo a farle la proposta; e Shiloh Bearman (Home Economics) di Miriam, la figlia adolescente di Sasha e Esther.

"Questa serie si basa sull'unica buona decisione che abbia mai preso: innamorarmi di un bravo ragazzo ebreo", ha dichiarato l'ideatrice in una precedente occasione. "Ma ho capito che essere felici è molto più difficile che essere infelici (non c'è niente di cui lamentarsi). Perciò, ho creato questo show basandomi su tutti i modi in cui trovare la persona giusta può essere molto difficile. Nessuno lo vuole, ma noi sì, e questo è tutto ciò che conta".