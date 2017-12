Knightfall: La serie tv sui Cavalieri Templari da stasera su History

Pochi giorni dopo il debutto negli Stati Uniti, dove il suo è stato il terzo miglior lancio di una serie drammatica in questo 2017, Knightfall arriva in Italia in anteprima esclusiva su History (canale 407 di Sky) da mercoledì 13 dicembre alle ore 21.00. Con Tom Cullen di Downton Abbey tra i protagonisti e la prestigiosa firma di Jeremy Renner, la serie si addentra nel misterioso mondo dei Cavalieri Templari, raccontando una storia di fede, lealtà e fratellanza che ha inizio nel lontanissimo 1300.

Ispirandosi alla vera storia della confraternita di monaci guerrieri, Knightfall ci porta alcuni anni dopo l'assedio di Acri. I Templari si sono ritirati a Parigi, in un clima ancora ostile dove ebrei e cattolici hanno difficoltà a convivere serenamente e pacificamente. Landry (Cullen), guerriero templare che ha dedicato tutta la propria vita all'ordine, è nominato da Papa Bonifacio VIII nuovo leader dei Cavalieri con una missione fondamentale: recuperare il leggendario Sacro Graal, la coppa con la quale Gesù, secondo la tradizione, celebrò l'ultima cena e in cui Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue di Cristo dopo la crocifissione. Ciò che ne segue è un viaggio intrigante in un mondo clandestino fatto di sanguinose battaglie e relazioni complesse col Re di Francia, fino agli eventi oscuri che portarono a quel maledetto venerdì 13 del 1307 in cui i Templari furono arrestati e bruciati sul rogo a seguito di un ordine segreto divulgato dal Re.

Knightfall, la cui prima stagione si compone di 10 episodi, coinvolge anche gli attori Pádraic Delaney (I Tudors) nei panni di Gawain, il miglior spadaccino dell'Ordine dei Templari; Simon Merrells (Spartacus) del coraggioso cavaliere Tancredi; Sabrina Bartlett (DaVinci's Demons) di Isabella, figlia di Re Filippo (Ed Stoppard, The Crown) e della Regina Giovanna di Navarra (Olivia Ross, Guerra e pace); Julian Ovenden (Downton Abbey) di Nogaret, machiavellico cancelliere del Re; Sarah-Sofie Boussnina (The Bridge) di Adelina, una rifugiata ebrea che si ritrova vittima di una nuova persecuzione a Parigi; e un altro volto di Downton Abbey, Jim Carter, interprete di Papa Bonifacio VIII.