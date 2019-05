Kit Harington de Il Trono di Spade in riabilitazione per problemi personali

Uno degli attori più riconoscibili e amati nel mondo grazie al ruolo ormai iconico di Jon Snow nella serie fanstary appena terminata Il Trono di Spade, Kit Harington si trova da circa un mese in terapia presso un lussuoso centro nel Connecticut per affrontare alcuni problemi personali - "stress e bisogno di bere", secondo quanto rivelato da alcune fonti.

Un comunicato rilasciato dal suo portavoce precisa che "Kit ha deciso di utilizzare questa pausa nei suoi impegni di lavoro come un'opportunità per trascorrere un po' di tempo in un centro benessere per lavorare su alcune questioni personali". Il New York Post scrive di aver appreso da alcune fonti che "l'attore britannico sta seguendo un training psicologico, una terapia cognitivo comportamentale e praticando meditazione consapevole per combattere lo stress e le emozioni negative presso la struttura, che costa più di 120,000 dollari al mese". Un'altra fonte vicina all'attore aggiunge che "Kit ha sentito molto" il peso della fine de Il Trono di Spade e che sua moglie, l'attrice Rose Leslie (The Good Fight), "si sta mostrando estremamente solidale".

In una precedente intervista con Esquire, Harington aveva rivelato di aver avuto come un attacco di panico quando si è ritrovato a girare la sua ultima scena nei panni di Jon Snow. "L'ultimo giorno di riprese, stavo bene... mi sentivo bene... stavo bene. Poi sono arrivato all'ultima ripresa e ho cominciato a iperventilare un po'. Quando hanno detto 'Stop!', sono quasi crollato. Sono stato sopraffatto dal sollievo e dal dolore per il fatto che non l'avrei più rifatto".