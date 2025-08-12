Kiro Ebra nel cast di Maxton Hall: Ecco chi interpreterà nella stagione 2

News Serie TV

L'italiano Kiro Ebra si è unito al cast della seconda stagione di Maxton Hall - Il mondo tra di noi. Ecco chi interpreterà e gli altri nuovi personaggi appena annunciati.

In attesa dell'arrivo su Prime Video della seconda stagione il 7 novembre, si apprende da Deadline di sette aggiunte al cast di Maxton Hall - Il mondo tra di noi, la fortunata serie young adult tratta dal romanzo di Mona Kasten Save Me. Tra di loro c'è anche un italiano, Kiro Ebra, noto per i suoi video ironici sui social network.

Maxton Hall: La trama della stagione 2 e le nuove aggiunte al cast

Ambientata in un'immaginaria scuola privata britannica, Maxton Hall - Il mondo tra di noi segue l'inaspettata storia d'amore tra Ruby Bell (interpretata da Harriet Herbig-Matten), una ragazza brillante e determinata il cui background è diverso da quello dei suoi ricchi compagni di studi, e James Beaufort (Damian Hardung), un arrogante erede milionario. Nella seconda stagione, dopo la loro notte di passione insieme a Oxford, una Ruby che non è mai volata così in alto precipita improvvisamente al suolo, rimanendone devastata. Un colpo del destino nella famiglia Beaufort cambia ogni cosa e lo stesso James. Ruby non ha mai provato sentimenti così forti per nessuno come per James. E non è mai stata ferita così tanto da qualcuno. Ora rivuole la sua vecchia vita, quando nessuno alla Maxton Hall la conosceva e lei non faceva parte del mondo privilegiato e viziato dei suoi compagni. Ma non riesce a dimenticare James. Soprattutto perché lui sta facendo di tutto per riconquistarla.

Ebra, al suo primo ruolo in uno sceneggiato, interpreterà Forest, un ragazzo dell'alta società britannica che fa amicizia con il migliore amico di James, Alistair (Justus Riesner), durante il galà di una raccolta fondi. Dagny Dewath (Robin Hood) sarà Ophelia, la sorella minore della madre di James e Lydia, Cordelia (Clelia Sarto), la quale diventa un'alleata dei due giovani innamorati. Proschat Madani (Tatort) ha ottenuto il ruolo di Alice Campbell, un'influente donna d'affari che vuole premiare Ruby con una borsa di studio privata all'Università di Oxford dopo che l'adolescente organizza un galà per la sua fondazione, ma scopre che i suoi valori sono messi alla prova dal padre dei gemelli, Mortimer (Fedja van Huêt).

Anna Lucia Gustmann vestirà i panni dell'assistente perfezionista di Alice, May Clancey. Basil Eidenbenz (The Witcher) impersonerà Frederick Ellington, il fratello maggiore di Alistair e Elaine (Eli Riccardi), il quale non riesce a capire perché i suoi fratelli si oppongano costantemente alle tradizioni. Laura de Boer (Ultima traccia Berlino) sarà la nuova assistente di Mortimer, i cui standard elevanti e le visite regolari alla villa dei Beaufort agitano i gemelli. Infine, Gina Henkel è stata scelta come nuova interprete di Helen Bell, l'amorevole ed energica madre di Ruby, al posto di Julia-Maria Köhler, che, dopo averla interpretata in gran parte degli episodi della prima stagione, non è riuscita a prendere parte alle riprese della seconda.