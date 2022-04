Killing Eve: In sviluppo uno spin-off incentrato su Carolyn Mertens

News Serie TV

L'indiscrezione, diffusa da un quotidiano britannico, precede di pochi giorni il finale della serie tv.

La voce si rincorreva da tempo, ora le indiscrezioni si fanno più concrete: il britannico The Sun riporta che BBC America e AMC Networks hanno avviato lo sviluppo di uno spin-off prequel della serie acclamata dalla critica Killing Eve, la cui quarta stagione attualmente in programmazione (in Italia ogni lunedì in streaming su TIMvision) è l'ultima. Il progetto esplorerà i primi anni di attività di Carolyn Mertens, la spia dell'MI6 interpretata nella serie originale dalla nominata a tre Emmy Fiona Shaw.

Lo spin-off di Killing Eve: A proposito di Carolyn Mertens

L'indiscrezione precede di pochi giorni il finale di Killing Eve, in onda negli Stati Uniti domenica. Ulteriori dettagli non sono al momento disponibili, essendo lo sviluppo alle primissime fasi, così come non è chiaro se la potenziale serie sia destinata nuovamente a BBC America o a un'altra rete o servizio streaming di proprietà di AMC Networks.

In Killing Eve, Carolyn ci è stata presentata come la spietata ed enigmatica direttrice della sezione russa dell'MI6, e negli episodi successivi abbiamo scoperto che, da giovane, è stata un agente sul campo nella Mosca degli anni '80. Carismatica, erudita e irriverente, ossessionata dal suo lavoro, naturalmente sospettosa, stratega e per nulla trattenuta nel sottolineare qualità o prospettive che gli altri potrebbero aver disatteso. È lei a coltivare la risorsa più preziosa dell'MI6, Eve, notando che ragiona fuori dagli schemi.